Elazığ\'da 2020 Depremi Sonrası 25 Bin Konut Teslim Edildi

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 bin konutun anahtarının vatandaşlara teslim edildiğini bildiren Vali Ömer Toraman, "Elazığ 2020 depreminden sonra yapı stokunu önemli ölçüde yeniledi. 6 Şubat depreminin ardından da ihalesi yapılan deprem konutlarının sayısı 2 bin 598'dir. Bunların yaklaşık 2 bininin yapımı tamamlandı, önümüzdeki günlerde kurasını çekeceğiz" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8'lik depremde şehirde 37, Malatya'da da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da 19 bin olmak üzere iki şehirde yaklaşık 25 binden fazla konut ağır hasar gördü. Depremin ardından ağır hasarlı binalar hızla kaldırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından kent genelinde yapılan 25 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Ardından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Elazığ'da bir bina yıkılırken, 2 kişi ise hayatını kaybetti ve yaklaşık 11 bin bina ağır hasar aldı. Kent genelinde ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı temizlenirken, yine yapımına başlanan 2 bin 598 konutun 2 bininin yapımı tamamlandı ve kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

"Elazığ 2020 depremi sonrası yapı stokunu önemli ölçüde yeniledi"

Vali Ömer Toraman, depremin 4'üncü yıl dönümünde şehir genelinde yapılan çalışmalar hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu dile getiren Vali Toraman, "Özellikle Elazığ'ın içerisinde bulunduğu bölge, Doğu Anadolu fay hattının üzerinde. Sürekli belli büyüklükte depremler üretiyor. 24 Ocak 2020 tarihinde de 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. O gün, devletimiz ve milletimiz tüm afetlerde olduğu gibi seferber oldu. Depreme müteakip Elazığ'daki tüm binaların kontrolü yapıldı. Yaklaşık 19 bin ağır hasarlı bina tespit edilmişti. Bunların hemen hemen tamamı yıkılarak enkazları kaldırıldı. Riskli yapılar bertaraf edilmiş oldu. Buna karşılık yaklaşık 24 bin 600 hak sahibi tespit edildi. Bunlar içinde hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile TOKİ tarafından konutlar yapılmaya başlandı. Şu anda Elazığ şehir merkezinde 16 bin 700 konutun anahtarını vatandaşlarımıza teslim etmiş bulunuyoruz. İlçelerdeki konutlarla beraber bu sayı yaklaşık 25 bin konuta tekabül ediyor. Bunlar Elazığ ölçeğindeki iller için çok büyük rakamlar. Dolasıyla Elazığ 2020 depreminden sonra yapı stokunu önemli ölçüde yeniledi" diye konuştu.

"Binalar vatandaşlarımıza depreme karşı büyük bir güvence oluşturdu"

Depremin ardından yapılan konutlar için sağlam zeminli alanların tercih edildiğini vurgulayan Vali Toraman, "Üzerine iyi mühendislik hizmeti de konularak depreme dayanıklı güvenilir binalar inşa edildi. Bu sürede yalnız binalar inşa edilmedi. Tüm alt yapıya sahip yeni mahalleler, yerleşim alanları yapıldı. Okulu, camisi, karakolu, iş yerleriyle beraber tüm ihtiyaçları karşılayabilecek bir mahalle oluşturuldu. 6 Şubat depremini bu binalarda yaşayan vatandaşlarımız hasar almadan atlattı. Dolayısıyla bu binalar vatandaşlarımıza depreme karşı büyük bir güvence oluşturdu" şeklinde konuştu.

"2 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilecek"

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerini Elazığ'da çok şiddetli hissettiklerini ifade eden Vali Toraman, "Ancak özellikle 2020 depreminden sonra yaşanan dönüşüm sayesinde yıkım çok ciddi boyutta oluşmadı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Dolasıyla Elazığ, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğramadı. Yine teknik elemanlar tarafından saha taraması yapıldığında yaklaşık 11 bin binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Hızlı bir şekilde bunlar da yıkılarak, enkazları kaldırıldı. Şu anda yüzde 86'sının enkazını kaldırmış bulunuyoruz. 6 Şubat depreminden sonra da Elazığ'da yaklaşık 11 bin kadar riskli yapıyı da bertaraf etmiş bulunuyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hızlı bir şekilde hak sahibi vatandaşlar için konutlar üretilmeye başlandı. Elazığ'da hem il hem de ilçelerde ihaleler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Şu ana kadar ihalesi yapılan deprem konutlarının sayısı 2 bin 598'dir. Bunların yaklaşık 2 bininin yapımı tamamlandı, önümüzdeki günlerde kurasını çekeceğiz" dedi.

"40 okul tamamlanarak eğitim öğretime başlandı"

2020 depreminden sonra Elazığ'da 23 okulun yıkıldığını aktaran Vali Toraman, "Bunların yerine süratli bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayırseverlerin de katkısı ile 40 okul tamamlanarak eğitim öğretime başlandı. Bu okulları yaparken de 213 sınıftan 728'e çıkardık. Arkasından deprem riski taşıyan okullarımız da incelenerek, yık-yap projesi çerçevesinde 29 okulun yenilenmesi işlemleri devam ediyor. Bunlar da tamamlandıkça eğitim öğretim faaliyetlerine başlanıyor. 40 okulumuzda güçlendirme faaliyeti yaparak, binalarımızı depreme karşı daha dayanıklı hale getirdik. Hem 2020 hem de 2023'te meydana gelen depremlere müteakip ilimizde yürütülen yapısal dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde Elazığ'ın deprem riskine karşı yapı stokunu en yüksek oranda yenilemiş iller arasında olduğunu değerlendiriyorum. Muhtemel bundan sonra meydana gelecek depremlere karşı da bizim için büyük bir güvence oluşturuyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ