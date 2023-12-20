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Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası için mesaj - Son Dakika
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Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası için mesaj

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik\'ten Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Haftası için mesaj
20.12.2023 - 10:58,
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Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çelik mesajında şunları söyledi:

"İstiklal mücadelemizi mısralarıyla tarihe kaydeden İstiklal Marşı'mızın yazarı, milli mücadele kahramanı, ilim ve irfan sahibi olan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. Yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Millet olarak kurtuluş mücadelesi verdiğimiz dönemde vatan ve millet sevgisi ile kaleme aldığı şiirleri, yazıları ve ülkemizin dört bir yanında verdiği konferanslarıyla karamsarlığa düşen aziz milletimizin, milli mücadele ruhunu harekete geçirerek İstiklal mücadelesinin kazanılmasında büyük rol alan Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle dün olduğu gibi bugünde bizlere rehber olmaya devam etmektedir. Hiç şüphesiz ki; mısralarında, milletimizin asil ruhuna, milli ve manevi duygularına tercüman olan İstiklal Marşımızın mimarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, mütevazı kişiliği ve dik duruşu ile her zaman örnek şahsiyetlerden biri olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, Milletimizin gönlünde yatan bağımsızlık duygusunu harekete geçirerek birlik ve beraberliğimizi sağlayan, vatan, millet ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu en iyi şekilde tasvir eden büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu cennet vatanımız uğruna canlarını veren milli mücadelemizin şanlı kahramanları şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum." - NİĞDE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası için mesaj - Son Dakika
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