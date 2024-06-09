Van-Bitlis karayolunda tır ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı

Yerel

130 milyon TL\'yi çuvallara doldurup kamyonetle kayıplara karıştılar

Sevgililer Günü\'nde öldürülen İpek\'in tetikçi olduğu ortaya çıktı

Katil cenazede! Utanmadan bir de gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş

(VAN) - Van- Bitlis karayolunda tır ile otobüs çarpıştı. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5'i ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza sabah erken saatlerinde Kuskunkıran Tüneli civarında yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada otobüs şoförü ve bir yolcu hayatını kaybetti; 5'i ağır 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, Van ve Tatvan hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.