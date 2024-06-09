Van-Bitlis karayolunda tır ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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Van-Bitlis karayolunda tır ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı

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Van-Bitlis karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile otobüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.06.2024 11:16
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(VAN) - Van- Bitlis karayolunda tır ile otobüs çarpıştı. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5'i ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza sabah erken saatlerinde Kuskunkıran Tüneli civarında yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada otobüs şoförü ve bir yolcu hayatını kaybetti; 5'i ağır 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, Van ve Tatvan hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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