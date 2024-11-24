Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Zeydan, Kayyum Atamalarını Protesto Etti

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(VAN) - Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, kayyum kararlarına tepki gösterdi. Zeydan, "Bu yalnızca bölgede yaşayan DEM Parti ya da CHP'ye oy veren insanlara karşı gerçekleştirilen bir saygısızlık değil, o illerde yaşayan bütün halklara, bütün yurttaşlara karşı gerçekleştirilen bir irade gaspıdır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Kurul toplantısının açılışında konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atanmasına tepki göstererek, "Kayyum atamaları bir siyasi darbedir. Bir gasptır. Halkın iradesine, hukuka, adalete, demokrasiye karşı gerçekleştirilen bir saldırıdır" diye konuştu.

"Bu bir gasptır, bir darbedir"

Kayyum kararlarının tüm seçilmişlere saygısızlık olduğunu ve bunu asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Zeydan, şunları söyledi:

"Demokrasilerin en önemli ayaklarından bir tanesi seçimlerdir ve 85 milyonluk bir halkın seçme ve seçilme hakkını kullanmasıdır. Eğer bizler bir hukuk devleti olduğumuzu söylüyorsak; demokrasiyi, hukuku ve adaleti savunuyorsak, kimsenin milyonlarca insanın seçme ve seçilme hakkını elinden alma hakkı yoktur. Bu bir gasptır, bir darbedir. Bu yalnızca bölgede yaşayan DEM Parti ya da CHP'ye oy veren insanlara karşı gerçekleştirilen bir saygısızlık değil, o illerde yaşayan bütün halklara, bütün yurttaşlara karşı gerçekleştirilen bir irade gaspıdır. Seçilmiş insanların iradelerini keyfi olarak, yıllardır raflarda bekletilen dosyaları öne çekerek, hiçbir somut ve maddi bir delil olmadan cezalara dönüştürerek, halkın iradesinin yargı sopasıyla gasp edilmesidir. Bu asla kabul edilemez bir durumdur."

Kayyumlardan kalma VASKİ borcu için kredi talebi

VASKİ Genel Kurulu'nun ardından Belediye Meclis toplantısına geçildi. Üç gündem maddesinin görüşüldüğü Belediye Meclisi toplantısında ilk olarak Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'nün İlbank ve diğer özel bankalarda kredi kullanmasına ilişkin karar görüşüldü. Kararla ilgili konuşan Eş Başkan Zeydan, Burada VASKİ'nin kayyumlar döneminde kalma borcunun olduğunu belirterek, "Belediyeleri devraldığımızda maalesef VASKİ'nin elektrik borcu da ödenmemişti. Beş aylık borç birikmiş. Bizler nisan ayında başladığımızda yaklaşık 140 milyon TL'lik elektrik borcu söz konusuydu. Bütün imkansızlıklara rağmen bugüne kadar 150 milyon TL ödeme yaptık. Fakat şu anda halen diğer borçlarla birlikte 294 milyon TL'ye yakın bir borç var. Bu ödenmezse elektriklerimiz kesilecek. Bunun şöyle bir riski var. Kenti besleyen tüm pompalar ve arıtma tesislerimiz elektrik ile çalışıyor. Dolayısıyla bir kesinti durumunda kente su verememe ve tesislerin çalışmaması riski var. Bizler ilk göreve geldiğimizde İller Bankası'na kredi talebinde bulunmuştuk. Maalesef o kredi talebimize de bugüne kadar olumlu cevap alamadık. Dolayısıyla bu kredi talebimiz yineliyoruz" diye konuştu.