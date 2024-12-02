Van Büyükşehir Belediyesi'nde Kayyum Atamaları Protesto Edildi - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi'nde Kayyum Atamaları Protesto Edildi

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Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanması protesto edildi. DEM Parti Grubu pankart açarken, Belediye Eş Başkanı Rabia Başak Koç ve DEM Parti Grup Eş Sözcüsü Nusret Güven kayyum uygulamalarını eleştirdi.

02.12.2024 22:26  Güncelleme: 23:25
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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, kayyum atamaları protesto edildi.

Van Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanması protesto edildi. DEM Parti Grubu, Meclis Toplantısı'nda "Gaspa izin vermeyeceğiz" pankartları açtı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Belediye Eş Başkanı Rabia Başak Koç, "Ne yazık ki her defasında bin bir türlü bahanelerle halkın iradesine dönük kayyım atamalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bilinmesini isteriz ki Kürt halkı, hiçbir zaman AKP'nin bu politikalarına karşı boyun eğmedi, eğmeyecektir de. Bahçesaray'daki arkadaşlarımız, iradelerini ortaya koyarak 9 aydır ilçeye gitmeyen hizmetleri götürdü. Ne yazık ki hazmedemediler. Hakkari'de başlayıp Bahçesaray'a uzanan kayyım atamalarına karşı irademize sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Kayyum tüm devletin olanaklarını iktidar partisinin hizmetine sunulduğunun ıspatıdır"

DEM Parti Grup Eş Sözcüsü Nusret Güven ise şunları söyledi:

" Dünya'nın her yerinde seçimle gelen yönetim darbe dışında ancak seçimle gider ve değişir. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu budur. kayyum atamaları mevcut hükümetin ihtiyaçlarının hukuk, Anayasa ve yargı kararlarının üzerinde görüldüğü bir rejimde yaşadığımızın en çıplak göstergesidir. Kayyum tüm devletin olanaklarını iktidar partisinin hizmetine sunulduğunun ıspatıdır. seçimle geldik kayyum ile gitmeyiz. Bir belediye başkanının görevden alınması durumunda yeni başkanın meclis tarafından seçilmesi gereğini uygulamamak büyük bir acizliktir. Hakkari, Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Dersim ve Ovacık belediyelerinden sonra en son Bahçesaray halkının irademdir dediği sevgili eş başkanlarımız Nebahat Benek ve Ayvaz Hazır'ın yerine kayyum atanması cumhur ittifakının son açıklamasının da sadece medya ve kamuoyunda algı oluşturmaktan başka bir gerekçesinin olmadığını göstermektedir."

Yapılan konuşmaların ardından daha önce belirlenen gündem maddeleri görüşüldü.

Van Büyükşehir Belediyesi\'nde Kayyum Atamaları Protesto Edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi'nde Kayyum Atamaları Protesto Edildi - Son Dakika

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