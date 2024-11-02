Van'da İki Aile Arasındaki 22 Yıllık Husumet Barış ile Sonuçlandı - Son Dakika
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Van'da İki Aile Arasındaki 22 Yıllık Husumet Barış ile Sonuçlandı

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Van'ın Çatak ilçesinde 22 yıl önce bir kişinin hayatını kaybettiği kavga ile aralarında husumet başlayan iki aile törenle barıştı. Van Büyükşehir Belediye eş başkanı Abdullah Zeydan, "Yıllar önce meydana gelen ölümlü kaza bugün barışla sonuçlandı. Bizler öncelikle bu fedakarlığı gösteren, bize topluma değer veren ailelerimize teşekkür ediyoruz. Toplum olarak ihtiyacımız barıştır. İnşallah buradaki barış toplumsal barışımıza da vesile olur" dedi.

02.11.2024 11:21  Güncelleme: 13:40
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Haber : İshak Kara

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde 22 yıl önce bir kişinin hayatını kaybettiği kavga ile aralarında husumet başlayan iki aile törenle barıştı. Van Büyükşehir Belediye eş başkanı Abdullah Zeydan, "Yıllar önce meydana gelen ölümlü kaza bugün barışla sonuçlandı. Bizler öncelikle bu fedakarlığı gösteren, bize topluma değer veren ailelerimize teşekkür ediyoruz. Toplum olarak ihtiyacımız barıştır. İnşallah buradaki barış toplumsal barışımıza da vesile olur" dedi.

Çatak ilçesine bağlı Sözveren köyünde, Eraslan ve İnan aileleri arasında yıllardır devam eden husumet, bölgenin kanaat önderleri ve DEM Parti'nin yoğun çabaları ve katkılarıyla barışla sonuçlandı. İlçe merkezi mesire alanında düzenlenen barış yemeği ile Eraslan ve İnan aileleri bir araya gelerek aralarındaki anlaşmazlık son verdi.

Barış programına, Van DEM Parti İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan, Edremit Belediye Eş Başkanı Cemil Komi, Muradiye Belediye Eş Başkanı Barış Yılmaz, Çatak DEM Parti İlçe Başkanı Tayyip Balka, Çatak Belediye Eş Başkanları Gülten Baran Reşat Eraslan, kanaat önderleri Eraslan ve İnan aileleri yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

"Artık toplumsal barışın sağlanma zamanıdır"

Van Büyükşehir Eş Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, şunları söyledi:

"Yıllar önce meydana gelen ölümlü kaza bugün barışla sonuçlandı. Bizler öncelikle bu fedakarlığı gösteren, bize, topluma değer veren ailelerimize teşekkür ediyoruz. Toplum olarak ihtiyacımız barıştır. İnşallah buradaki barış toplumsal barışımıza da vesile olur. İnsanlarımız yeterince acı çektiler. Anneler yeterince gözyaşı döktü. Yeterince canlarımız gitti. Dolayısıyla artık bu gözyaşlarının dinme zamanıdır. Artık toplumsal barışın sağlanması zamanıdır. Beklentilerimiz de bu yönde, toplumun da ihtiyacı budur. Bizler bu büyük toplumsal barışa da vesile olmasını diliyoruz. Eminim eğer bu gerçekleşirse Türkiye'deki bütün kronikleşmiş sorunların da ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu barışa vesile olan emek gösteren bütün arkadaşlarımıza özellikle iki ailemize teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz."

"Partimizin uzun emekleri sonrası bu sürece ulaşıldı"

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal ise şunları söyledi:

" Dünya'nın birçok yerinde yakıcı savaşlar devam ederken bir yerlerde böyle yüreği barış için atan ve topluma kalıcı bir barışın sağlanması için böylesi girişimlerde mümkün, iki ailenin uzun yıllar önce arasında yaşanan husumetin giderilmesine dönük öncülük yaparak bugün Çatak ilçemizde barışın sağlanması için buradayız. Çok ciddi bir emek verildi. Partimizin uzun bir emekten sonra bu sürece ulaşıldı. Savaşların, katliamların, yıkımların kaybettirmekten başka kimseye kazandırdığı hiçbir şey yok, ve insanların artık bu kadar savaşa yıkıma ve katliama karşı tamamıyla kaldırıp artık yakıcı yıkıcı süreçlerin barışla sonuçlanması herkes için adil ve eşit bir yaşam sürdürebilmesi için böylesi adımların ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla ailelerin bu barış isteğiyle yapmış oldukları hareketi çok anlamlı buluyoruz. Her iki aileye başta başsağlığında bulunarak, her iki ailenin de bu barışa vesile olmasından ötürü emeklerine sağlık diyoruz."

"Barışın daha büyük barışlara vesile olmasını diliyorum"

Çatak Belediye Eş Başkanı Reşat Eraslan, "22 yıllık iki aile arasında devam eden bir husumet vardı. Bu husumet çok gidilmedi ancak ailelerin talepleri üzerine partimiz ve Büyükşehir belediye eş başkanlarımız devreye girdiler. İki ailemizin isteği ve barıştan yana tavır koymaları barış için partimizin komisyon kordu. Kanaat önderlerimiz devreye girdi. Bugün gördüğünüz gibi ilçemizde partimizin öncülüğünde kanaat önderleriyle bir araya gelindi ve barış sağlanmış oldu. Bundan sonra da umarım bu tür kavgalar iki aşireti bir araya getirecek kadar büyümez. Bu barışın daha büyük barışlara vesile olmasını diliyor hepimize hayırlı olsun" dedi.

Çatak Belediye Eş Başkanları Gülten Baran, "22 yıldır süregelen bir problemdi. Önceden çözülmesi gerek bir problemi şu an partimiz ve belediye eş başkanlarımız tarafından çözülmesi bizleri de gururlandırdı. Bu barışa vesile olmuşsak ne mutlu bize hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da İki Aile Arasındaki 22 Yıllık Husumet Barış ile Sonuçlandı - Son Dakika

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