Van'da İpekyolu'nun ilk kent bostanı hizmete açıldı - Son Dakika
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Van'da İpekyolu'nun ilk kent bostanı hizmete açıldı

Van\'da İpekyolu\'nun ilk kent bostanı hizmete açıldı

Van'ın Hatuniye Mahallesi'nde kurulan İpekyolu'nun ilk kent bostanı, ekolojik tarım koşullarına göre üretim yapılacak bir alan olarak hizmete sunuldu. Açılışta sebze ve meyve fidelerinin ekimi yapıldı.

23.05.2024 22:54  Güncelleme: 22:55
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İSHAK KARA

(VAN) - Van'ın Hatuniye Mahallesi'nde 1.7 dönümlük arazi üzerine kurulan 20'şer metrekarelik 18 bahçeden oluşan İpekyolu'nun ilk kent bostanı ekolojik tarım koşullarına göre üretimin yapılacağı bir alan olarak planlandı ve hizmete sunuldu.

Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile İpekyolu'nun ilk Kent Bostanı Hatuniye Mahallesi'nde ikamet eden annelerin hizmetine açıldı. Kurulan kent bostanının açılışına İpekyolu Belediyesi Eşbaşkanı Canan Uzunay, DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, İpekyolu Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"İlk kent bostanının kadınlara hayırlı olmasını diliyorum"

Canan Uzunay, "Kent Bostanını Anneler Günü'nde açmayı planlıyorduk, ancak olumsuz hava şartlarından dolayı bugüne erteledik. Bu projemizi annelerimize bir hediye olarak düşündük. Bu güzel projede emeği geçen herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kent bostanı projesini bütün mahallelerimizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Amacımız, kadın arkadaşlarımızın kendi el emeğiyle ürettikleri sebze ve meyveleri aile ekonomisine kazandırması. Açılışını yaptığımız ilk kent bostanının kadınlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılıştan sonra sebze ve meyve fidelerinin ekimi yapıldı.

Kaynak: ANKA

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