Van'da Nevruz Kutlamalarına Katılan Hakkı Saruhan Oluç: "Bu Nevruz İktidarı Değiştirme Nevruz'udur" - Son Dakika
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Van'da Nevruz Kutlamalarına Katılan Hakkı Saruhan Oluç: "Bu Nevruz İktidarı Değiştirme Nevruz'udur"

20.03.2023 16:48

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Van'daki Nevruz kutlamasında; "Bu Nevruz, AKP-MHP faşizminden kurtulma Nevruz'udur. Bu Nevruz, iktidarı değiştirme, 2023'ü zafer yılı ilan etme Nevruz'udur. Hepimize kutlu olsun diyorum. 56 gün sonra seçim var ve bu sandıklardan en iyi sonucu alarak AKP-MHP faşizmini o sandıklara gömeceğiz. Tarihin çöplüğüne göndereceğiz" dedi.

İSHAK KARA
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Van'daki Nevruz kutlamasında; "Bu Nevruz, AKP- MHP faşizminden kurtulma Nevruz'udur. Bu Nevruz, iktidarı değiştirme, 2023'ü zafer yılı ilan etme Nevruz'udur. Hepimize kutlu olsun diyorum. 56 gün sonra seçim var ve bu sandıklardan en iyi sonucu alarak AKP-MHP faşizmini o sandıklara gömeceğiz. Tarihin çöplüğüne göndereceğiz" dedi.
Van'da Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Özgür Kadın Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Yeşil Sol Parti'nin çağrısıyla Van Kalesi'nin eteklerinde bulunan Nevruz Parkı'nda Nevruz mitingi düzenlendi.
"MASAYI DEVİRENLER BİLSİNLER Kİ O MASA YENİDEN KURULACAK"
HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, "Masayı devirenler bilsin ki o ülkeyi masanın altında bırakanlar bilsin ki HDP var. HDP yeniden o masayı yeniden mutlaka kuracak. Muhatabıyla kuracak nasıl mı dersiniz, en güçlü şekilde tüm temsiliyet gücümüzle tüm halkımızla Meclis'te yer alarak demokratik çözümü mutlaka var edeceğiz" dedi.
DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, şunları söyledi:
"Bütün dünya görsün ki Kürt halkı özgürlüğünü haykırıyor. Özgür olana kadar Nevruz ruhuyla direneceğiz. Bugün bütün dünyanın, Ortadoğu'nun ve Türkiye'nin gözü Nevruz alanlarında Nevruz alanlarında Kürtler, Kürt dostları bugün bütün mesajlarını her yere ulaştıracaklar. Biz her sene nevruzu coşkuyla, halayla karşılıyorduk ama bu yıl 6 Şubat'ta bir deprem gerçekleşti. Bu depremde ölümlerin tek nedeni iktidardır. Asıl afetin bu rantçı sistemden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. İnsanlar canlarını enkazdan çıkarmaya çalışırken, devlet ve iktidar hiçbir yerde yoktu çünkü biliyorlar ki kaybetmişler. Bundan dolayı ancak OHAL ilan ettikten sonra geldiler. Alana gelme sebepleri ise yardımları engellemek oldu. Gelmesinin sebebi rantçı sistemini devam ettirmekti. Sonra da çıkıp helalleşmeden bahsediyorlar. Van nevruz alanından söylüyoruz sizinle helalleşmeyeceğiz ve affetmeyeceğiz. Bütün canlarımızın tek tek hesabını soracağız."
"BU SEÇİM KÜRT'E DÜŞMAN OLAN İKTİDARDAN KURTULMA SEÇİMİDİR"
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise şunları söyledi:
"Bu Nevruz, bir yas Nevruz'udur. On binlerce insanımızı depremde yitirdik. Yasımız var ama öfkemiz de var. Öfkemiz büyük çünkü on binlerce insanımızı deprem değil, AKP-MHP faşist iktidarının önlem almaması nedeniyle kaybettik. Bu Nevruz, AKP-MHP faşizminden kurtulma Nevruz'udur. Bu Nevruz, iktidarı değiştirme, 2023'ü zafer yılı ilan etme Nevruz'udur. Hepimize kutlu olsun diyorum. 56 gün sonra seçim var ve bu sandıklardan en iyi sonucu alarak AKP-MHP faşizmini o sandıklara gömeceğiz. Tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Bu seçim, Kürt'e düşman olan iktidardan kurtulma seçimidir. Bu seçim sadece bu sınırlarda değil Irak ve Suriye Kürdistan'ında, dünyanın neresinde bir Kürt varsa oradaki Kürt'e düşmanlık eden bu iktidarı sona erdirme seçimidir. Bu seçim aynı zamanda halkın iradesini gasp etmiş kayyum rejimi kurmuş olan iktidardan kurtulma seçimidir. Bu seçim aynı zamanda binlerce arkadaşımızı cezaevinde rehin tutan AKP-MHP faşizminden kurtulma seçimidir. Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı, Gültan Kışanak'ı, İdris Baluken'i Bekir Kaya'yı, Leyla Güven'i bütün arkadaşlarımızı cezaevinden çıkartıp özgürlüğe kavuşturma seçimidir. 14 Mayıs seçimi Kürt'ün anadilini, kültürünü yok sayan bu iktidardan hesap sorma günüdür. Oyumuzu kullandıktan sonra sandıkları asla terk etmeyeceğiz. 56 gün boyunca her gün her yerde gençler, kadınlar, erkekler, yaşlılar her yerde ev ev sokak sokak köy köy dolaşacağız ve bu seçimlerde en güçlü sonucu elde edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Van'da Nevruz Kutlamalarına Katılan Hakkı Saruhan Oluç: 'Bu Nevruz İktidarı Değiştirme Nevruz'udur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Nevruz Kutlamalarına Katılan Hakkı Saruhan Oluç: "Bu Nevruz İktidarı Değiştirme Nevruz'udur" - Son Dakika
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