Van'da oto tamir ustaları sürücüleri kışlık bakımı zamanında yaptırmaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da oto tamir ustaları sürücüleri kışlık bakımı zamanında yaptırmaya çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Van\'da oto tamir ustaları sürücüleri kışlık bakımı zamanında yaptırmaya çağırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Van\'da oto tamir ustaları sürücüleri kışlık bakımı zamanında yaptırmaya çağırdı
Haber Videosu

Van'da oto tamir ustaları, hava sıcaklıklarının düşmesiyle sürücüleri kışlık bakımlarını zamanında yaptırmaları için uyardı. Ustalar, marka ve modele göre bin 500-2 bin TL arasındaki bakımda antifriz kontrolünün ihmalinin motor arızası maliyetini artırabileceğini belirtti.

Van'daki oto tamir ustaları, sürücüleri yaklaşan kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı araçlarının kışlık bakımlarını zamanında yaptırmaları konusunda uyardı.

Van'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte oto tamircilerde kış mesaisi başladı. Oto tamir ustaları, araç sahiplerinin kış şartları etkisini göstermeden gerekli bakımları yaptırmaları gerektiğine dikkat çekti.

Kışlık bakımların ihmal edilmesinin soğuk havalarda araçlarda ciddi arızalara yol açabileceğini belirten ustalar, özellikle antifriz seviyesinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Araçların marka ve modeline göre kışlık bakım ücretlerinin bin 500 ile 2 bin TL arasında değiştiğini ifade eden ustalar, antifriz yetersizliğinden kaynaklanan motor arızalarının ise araç sahiplerine çok daha yüksek maliyetler çıkarabileceğini kaydetti.

"Bakımları son güne bırakmayın"

İHA muhabirine konuşan oto ustası Ammar Balka, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte araç sahiplerinin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti. Balka, "Malum, kış mevsimine girdik. Yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Merkeze de kar yağışı başlamadan önce gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Kışlık lastiklerimizi ve araçlarımızın kışlık bakımlarını zamanında yaptırmalıyız. Bu bakımların içerisinde antifriz değişimi, silecek değişimi, cam suyu değişimi ve kışlık lastiklerin takılması yer alıyor. Antifrizin en az eksi 56 dereceye kadar dayanıklı olması gerekiyor. Lastik alırken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Lastiklerin üretim tarihine ve diş derinliğine mutlaka bakılması gerekiyor. Bunlara dikkat ederek gerekli tedbirlerimizi almış oluruz. Özellikle bakımları son güne bırakmamakta fayda var. Çünkü geciken önlemler daha büyük felaketlere neden olabiliyor. Bu nedenle araçlarımızın kışlık bakımlarını zamanında yaptırmayı tercih ediyoruz" dedi.

"Kışlık bakım 40-45 dakika sürüyor"

Kışlık bakım kapsamında yapılan işlemler hakkında da bilgi veren Balka, "Kışlık bakım kapsamında aracın dört lastiğinin değiştirilmesi, balans ayarının yapılması, antifriz ve silecek değişimi yaklaşık 40-45 dakika sürüyor. Bu süre içerisinde araç, kış şartlarına hazır hale geliyor. Son günlerde doğal olarak yoğunluk yaşıyoruz. Genellikle kar yağdıktan sonra müşterilerimiz araçlarını kışlık bakıma getirmek istiyor. Ancak bu yoğunluk nedeniyle sağlıklı ve hızlı hizmet vermekte zorlanabiliyoruz. Elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Fakat vatandaşlarımız bakımlarını son güne bırakmayıp erkenden gerekli tedbirleri alırlarsa herkes için daha iyi olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
OtomobilGüncelYerelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“ MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
15:31
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
15:27
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
15:01
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı Herkesin yüzü gülüyor
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor
14:46
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
13:04
MSB: “Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor“
MSB: "Askerimizin şehit olduğu olaya ilişkin İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde çalışılıyor"
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:45:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Van'da oto tamir ustaları sürücüleri kışlık bakımı zamanında yaptırmaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android