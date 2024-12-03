Van Gölü Ekspresi'nin Kış Manzaraları - Son Dakika
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Yerel

Van Gölü Ekspresi'nin Kış Manzaraları

Van Gölü Ekspresi, karla kaplı dağlar eşliğinde unutulmaz bir kış yolculuğu sunuyor.

03.12.2024 22:03
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Van Gölü Ekspresi'nin karlı ve güzel yolculuğu

BİTLİS - Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te, Van Gölü Ekspresi'nin karla buluşmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ankara'dan çıkarak son durağı olarak Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi, Rahva bölgesinde bulunan Kirkor Dağı eteklerine gelince muhteşem görüntülere sahne oluyor. Van-Ankara arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş'un ardından Tatvan'a varıyor. Yolculuğun sonuna doğru Rahva Ovası'ndan geçen tren, karlı Kirkor Dağı'na selam verip dağla birlikte eşsiz bir manzaranın parçası haline geliyor. Van Gölü Ekspresi, her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da yolcularına unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor.

Özellikle karla kaplı dağlar ve Van Gölü'nün büyüleyici manzarası eşliğinde yapılan bu yolculuk, güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Yolculuk boyunca karlı dağların ve beyaz örtüyle kaplı arazilerin eşliğinde ilerleyen Van Gölü Ekspresi, yolcularına görsel bir şölen sunuyor. Her mevsim ayrı bir güzellik barındıran bu rota, kışın karla kaplanmış doğasıyla adeta bir masal diyarını andırıyor.

Van Gölü Ekspresi sadece ulaşımı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yolcularına bölgenin kültürünü, tarihini ve doğasını tanıma fırsatı sunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Gölü Ekspresi'nin Kış Manzaraları - Son Dakika

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