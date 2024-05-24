Van YYÜ Öğrenci ve Akademisyenleri Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüşlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van YYÜ Öğrenci ve Akademisyenleri Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüşlerine Devam Ediyor

Van YYÜ Öğrenci ve Akademisyenleri Filistin\'e Destek İçin Sessiz Yürüyüşlerine Devam Ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki akademisyen ve öğrenciler, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerine devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı yapılan protesto kapsamında Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen grup, Gazze Nöbet Çadırı'na kadar sessiz yürüyüş düzenledi. Basın açıklamasında, Filistinlilerin uzun süredir işgal altında olduğu vurgulanarak, direnişlerinin devam ettiği belirtildi.

24.05.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerine bu hafta da devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 231 günlük bir süredir devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Protesto kapsamında Cuma namazı sonrası Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, merkezi yemekhane binası civarına kurulan Gazze Nöbet Çadırı'na kadar "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Emin Akaslan, Filistinlilerin 100 yılı aşkın süredir toprakları adım adım işgal edildiğini belirtti. Akaslan, "İşgal edilen toprakları dahil tamamı Konya'dan daha küçük olan Filistin'in, Van- Bahçesaray'dan bile küçük bir parçası olan Gazze Şeridi 17 yıldır Siyonist terör örgütü tarafından abluka altında tutulan, içeri girmesi de dışarı çıkması da Siyonistlerin insafına bırakılan Filistinlilerin ve Gazzelilerin; tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmadan, yorulmadan, ümitsizliğe ve karamsarlığa düşmeden, çaba ve gayrete sarılarak, imanına ve Rabbine güvenerek, ilmi-bilimi, teknolojiyi en üst seviyede geliştirip kullanarak, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla hep birlikte evini, yurdunu, toprağını savunduğunun, tüm şirretliklerine, iğrençliklerine, en küçük insani hassasiyet taşımamasına rağmen düşmanına benzemeden, kendine, inancına, değerlerine yaraşır bir şekilde yaptığı mücadelesinin, Siyonist terör örgütüyle, onun suç ortakları olan dünyanın sözde en güçlü devletlerinin tüm gücüyle saldırmasına rağmen hala hiçbir hedeflerine ulaşmalarına müsaade etmediklerini, hepsine birden meydan okuyup direndiklerinin 231. günü" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Filistin, İsrail, Gazze, Van, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van YYÜ Öğrenci ve Akademisyenleri Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüşlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
12:43 Şampiyonluk için bunu da yaptı Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 14:41:56. #1.11#
SON DAKİKA: Van YYÜ Öğrenci ve Akademisyenleri Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüşlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement