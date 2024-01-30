Verimlilik Proje Ödül Töreni\'nde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi\'ne teşekkür belgesi

9. Verimlilik Proje Ödül Töreni'nde baş değerlendirici olarak görev yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alaattin Kaçal'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

9. Verimlilik Proje Ödül Töreni'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve davetliler katıldı.

2014 yılından bu yana her yıl verimliliği odak noktasına koyan firmalara ödüllerin verildiği törende, 2023 yılında 596 proje başvurusu gerçekleştirildi. Başvurusu alınan projeler 2023 Nisan ayında başlayan "Ön Değerlendirme", "Yerinde İnceleme" ve "Nihai Puanlama" aşamalarından oluşan ayrıntılı bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra 12 kategoride en yüksek puanları alarak finale kalan 74 proje arasından özel ve kamu tüzel kişiliklerine ait 35 projenin ödüllendirilmesine karar verildi.

Projelerin ödüllendirildiği törende, proje değerlendirme ekibinde yer alanlara teşekkür belgesi takdim edildi. Bu çerçevede Baş Değerlendirici olarak görev yapan Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alaattin Kaçal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan teşekkür belgesini aldı. - KÜTAHYA