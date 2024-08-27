Video çekmek için gittikleri 'cinli köy'de ceset buldular - Son Dakika
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Yerel

Video çekmek için gittikleri 'cinli köy'de ceset buldular

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Sosyal medya hesapları için halk arasında 'cinli köy' olarak bilinen yerleşim yerine giden Alperen Yılmaz, Ali Kirman ve Abdullah Demir, köyde yaşlı bir adamın cesedini buldu. Alperen Yılmaz, "Acaba paranormal vaka görür müyüz' diye bir düşüncemiz vardı. Gittiğimizde böyle bir cenazeyle karşılaşınca çok kötü olduk" dedi.

27.08.2024 14:30  Güncelleme: 14:51
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Ankara'nın Sincan ilçesinde halk arasında 'cinli köy' olarak bilinen Kayı köyünde video çekmeye giden 3 arkadaş, köyde yaşlı bir adamın cesedini buldu.

Cinli köyde korkunç manzara! 'Acaba paranormal vaka görür müyüz diye gitmiştik'

Olay, 18 Ağustos tarihinde Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Kayı köyünde meydana geldi. Sosyal medya hesapları için halk arasında 'cinli köy' olarak bilinen yerleşim yerine giden Alperen Yılmaz, Ali Kirman ve Abdullah Demir video çekmeye başladıkları anda köyde bulunan bir erkeğin yerde hareketsiz olarak durduğunu fark ettiler.

Uzun süredir hareketsiz olarak bulunan adamın önce baygın olduğunu düşünen üç arkadaş, adamın ölmüş olduğunu anlayınca videoyu kapatıp yetkililere haber verdi.

Cinli köyde korkunç manzara! 'Acaba paranormal vaka görür müyüz diye gitmiştik'

"ACABA PARANORMAL VAKA GÖRÜR MÜYÜZ DİYE BİR DÜŞÜNCEMİZ VARDI"

"Sosyal medya hesapları için paranormal olaylar çekmeye başladıklarını ve ilk videolarında ceset bulduklarını ifade eden Alperen Yılmaz, "Yakınlarda bir yerde paranormal olayların yaşandığı var mı diye bir araştırma yaptık ve oraya gidelim dedik. Araştırmanın sonunda duyduklarımıza göre Kayıköy'de bu tarz garip olaylar yaşanıyormuş. Biz de oraya gitme kararı aldık. Onun üzerine yola çıktık. Sosyal medyada içerik üreteceğimiz için ilgi çekici bir olayla karşılaşırız düşüncesiyle o köye gitmiştik. 'Acaba paranormal vaka görür müyüz' diye bir düşüncemiz vardı. Gittiğimizde böyle bir cenazeyle karşılaşınca çok kötü olduk" ifadelerini kullandı.

Cinli köyde korkunç manzara! 'Acaba paranormal vaka görür müyüz diye gitmiştik'

"BİZ BULMASAYDIK CESEDİ ÇÜRÜYEBİLİRDİ"

Yılmaz, köye yeni vardıklarını ve kamerayı eline aldığı anda cesedi fark ettiklerini dile getirerek, "Orada tam sunuma hazırlanırken hareketsiz yatan birinin olduğunu gördüm. Döndüm ve 'bir gelin, ben bir şey gördüm dedim. Ali'ler de rahmetli abiyi canlı sandılar. Ben 'adam ölmüş' dedim. Ondan sonra yanına gittik başta değişik bir varlık sandık. Ama yanına gittiğimizde öyle olmadığını gördük ve amcanın rahmetli olduğunu gördük. Olayı yaşadığımız yerde direkt jandarmaları aradık. Jandarmalar geldi, daha sonrasında sosyal medyaya videoyu yüklediğimde tabii sansürlü olarak yüklediğimiz için inanmayanalar oldu. Fakat rahmetli amcanın ailesi bana ulaştı. Onu bulduğumuz için teşekkür ettiler bize. Allah korusun biz bulamasaydık cesedi çürüyebilirdi, yabani hayvanlar var doğada. Aldığımız kötü yorumların yanında bu dua da bize yetti. Bize 'Allah razı olsun' dediler ve teşekkür ettiler" diye konuştu.

Cinli köyde korkunç manzara! 'Acaba paranormal vaka görür müyüz diye gitmiştik'

"KÖYÜN ADI ÇIKMIŞ İNSAN İSTEMSİZCE KORKARAK YAKLAŞIYOR"

Ali Kirman ise köyün içine girdikten sonra videonun açılışını yaparken kameraman arkadaşının birini fark etmesi üzerine harekete geçtiklerini dile getirerek, "Biraz yaklaşınca da orada öldüğünü anladık. Ondan sonra fazla yaklaşmadan jandarma ekiplerine haber verdik. Çok kötü bir duygu köyün zaten adı çıkmış insan istemsizce korkarak yaklaşıyor. Orada duygularım gerçekten birbirine çok karıştı" şeklinde konuştu.

"ZATEN KÖYDE 2 KİŞİ YAŞIYORMUŞ"

Abdullah Demir de buldukları adamın öldüğünü anlayınca hemen güvenlik güçlerini aradıklarını kaydederek, "Cenazenin öldüğünü anlayınca hemen polisi aramak aklımıza geldi. Polisi aradık ve Jandarma ekipleri geldi. Çünkü orası jandarma bölgesiymiş. Ambulans da geldi. Ambulanstaki çalışanlar ve jandarmalar kokudan ilk başta yanaşamadılar. Cenazenin ne zaman öldüğünü tam bilmiyorum. Zaten köyde iki kişi yaşıyormuş. Bu iki kişiden biri olan bu amcanın gece gece vefat ettiğini söylüyorlar ama ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Olay sonrasında jandarma ekipleri ifadelerimizi aldılar. İfadeden sonra bıraktılar bizi. Aslında köy heyelandan dolayı boşaltılmış. Fakat bazı sosyal medya içerik üreticileri 'cinli köy' olarak paylaşmış burayı köyün muhtarı da gelip 'öyle bir şey yok' dedi bize. Biz de aslında bunu araştırmak için gelmiştik" dedi.

Video çekmek için gittikleri \'cinli köy\'de ceset buldular
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, 3-sayfa, Ankara, Olay, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Video çekmek için gittikleri 'cinli köy'de ceset buldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: korkudan gündüz gitmişsiniz köye gece gidin macera gece yaşanır ben gidip çadır kurarım orada benim olduğum yere 3 harfli giremez 3 14 Yanıtla
  • Veysi Karaman: amacınıza ulaştığınızı görüyorum mutlusunuz gülümseyin:)) 1 4 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Ferhat eser sana 3 harfli başka birşey girecek yakın zamanda 3 1 Yanıtla
  • Nazım Öztürk: Cinli köymi arsada alıpda evde yapdılarmı acaba 45yaşındayım köyüme bi bipolar hastası geldi bizim köyüde cinli köye cıkardı bense hic görmedim böyle şeye inanmayın 1 1 Yanıtla

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