Vural: 'Ecdat diyarı Bilecik'te olduğum için çok mutluyum' - Son Dakika
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Yerel

Vural: 'Ecdat diyarı Bilecik'te olduğum için çok mutluyum'

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'yı ziyaret etti. Vural, Bilecik'teki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

29.03.2024 17:47  Güncelleme: 18:01
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Vural: "Ecdat diyarı Bilecik'te olduğum için çok mutluyum"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Vural'dan Başkan Kaya'ya ziyaret

BİLECİK - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Vural'ı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle kapıda karşılayan Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında konuklarına bilgi verdi.

75 günde yaptığı çalışmalar hakkında da konuklarına bilgi veren Başkan Mustafa Sadık Kaya,"Sizleri kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te ağırladığımız için çok mutlu olduk. Bize verilen iki aylık hizmet süresince Bilecik ve insanımız için güzel çalışma ve projeleri gerçekleştirmeye çalıştık. Ziyaretinizle bizler de çok mutlu olduk. Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ecdat diyarı Bilecik'te olduğum için çok mutluyum"

Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ise yaptığı kısa değerlendirmede, "Ecdat diyarı Bilecik'te olduğum için çok mutluyum. Bilecik gerçekten güzel ve değerli bir şehrimiz. Burada Belediye Başkanımızı ziyaret edip yaptığı çalışmalar hakkında bilgi almış olduk. İki aylık bir hizmet döneminde ne kadar güzel çalışma ve projelerin olabileceğini gördük. Partimizin Bilecik'teki Başkan Adayı Göksel Aydın ile umuyorum bu güzel çalışmaların devamı gelir" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlığındaki ziyaret, çiçek ve hediye takdimiyle sona ererken, Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ve beraberindeki konuklar, daha sonra kurulan iftar çadırındaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Vural, vatandaşlarla birlikte iftar açarak, sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vural: 'Ecdat diyarı Bilecik'te olduğum için çok mutluyum' - Son Dakika

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