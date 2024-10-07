Yabancı Turistler Ulu Cami'de Etek Giydi - Son Dakika
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Yabancı Turistler Ulu Cami'de Etek Giydi

Yabancı Turistler Ulu Cami\'de Etek Giydi

Diyarbakır Ulu Cami'yi ziyaret eden yabancı turistler, adaba uygun etek giyerek girdi.

07.10.2024 09:30
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Diyarbakır Ulu Cami'yi ziyaret eden yabancı turistler, adaba uygun etek giydikleri anlar cami rehberi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta Bursa'da tarihi Yeşil Cami'ye şortla girmemek için mekanda kadınlara yönelik bulundurulan etekleri şortlarının üzerine giyen erkek turistlerin videosu, sosyal medyada dikkat çekip viral olmuştu.

O görüntülerin benzeri İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de de yaşandı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Diyarbakır'da uğrak yerlerin başında Ulu Cami yer alıyor.

Buraya gelen yabancı turistler, cami adabına uygun davranmak için girişte bulunan giyim kuralına uyuyor. Kadınlar örtünerek camiye girerken, şort giyen erkekler ise pijama gibi kıyafetler yetersiz kalınca kadınların kullandığı etekler ile bacaklarını kapatıp içeri giriyor.

Sur İlçe Müftülüğüne bağlı cami rehberi Yaser Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, Diyarbakır Ulu Cami'nin Türkiye ve Anadolu için önemli bir mekan, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda olduğunu söyledi.

Yabancı turistler geldikleri zaman ilk uğramak istedikleri yerin başında Diyarbakır Ulu Cami'nin geldiğini gördüklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Geldikleri zaman, camimizin girişinde giyiniş kurallarıyla alakalı oluşturmuş olduğumuz 6 dilde panomuz bulunuyor. Ziyaretçiler içeri girdikleri zaman başörtü ihtiyacı olan misafirler başörtü alarak cami ziyaretlerine başlıyorlar. Yabancı grupları çoğunlukla ağırladığımız sezonlar oluyor. Bu süreç içerisinde geçen hafta Bursa'da renkli görüntüler şahitlik ettik. Aslında o görüntülerde Diyarbakır Ulu Cami'sinde 5 yıl içinde birçok kez karşılaştığımız görüntüler olduğunu ifade edebilirim."

"Bu 5 yıl içerisinde birçok defa, birçok grupta aynı şekilde gördüm"

"Yabancı ziyaretçilerimiz, erkek, kadın içeri girdiği zaman kadınlar için hazırlamış olduğumuz ücretsiz başörtü, etek, uzun kıyafetler kabininde bulunan materyalleri aynı şekilde gelen yabancı erkek ziyaretçilerinde kullandıklarını görüyoruz" diyen Aydın, "Bazen burada öyle bir yoğunluk oluşuyor ki, materyalsiz kaldığımız günlerde yabancı erkek ziyaretçilerin kadınların kullanmış olduğu etekleri giyip, bacaklarını örtüp o şekilde cami ziyaretlerini gerçekleştirdiklerine bu 5 yıl içerisinde birçok defa, birçok grupta aynı şekilde gördüm. Yabancı turistlerin camiye, cami girişine olan hassasiyetleri bizleri, cami cemaatini çok mutlu ettiğini ifade edebilirim" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yabancı Turistler Ulu Cami'de Etek Giydi - Son Dakika

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