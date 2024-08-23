Yabancıların kaçak dükkanları mühürlendi - Son Dakika
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Yerel

Yabancıların kaçak dükkanları mühürlendi

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Bursa Yenişehir'de ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 5 yabancı uyruklunun dükkanı belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yerel esnafın korunması için bu tür kaçak işletmelere göz yumulmayacağını belirtti.

23.08.2024 21:18  Güncelleme: 21:21
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- Bursa Yenişehir'de kaçak olarak çalıştırılan yabancı uyrukluların dükkanları mühürlendi

BURSA - Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklunun dükkanını kapattı.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ercan Özel'in talimatlarıyla ilçedeki yabancıların çalıştırdığı bilinen iş yerlerine denetim yaptı. İş yeri açma ruhsatı, ruhsat sürelerinin kontrolü, tabelaların uygunluğu ve hijyenik şartları kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yerinin ruhsatsız olarak çalıştırıldığı, 2 iş yerinin de çalışma ruhsatlarının bittiğini tespit ederek yasal işlem başlattı. Verilen sürede evraklarını tamamlamayan 5 yabancının iş yeri mühürledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, konu hakkında bir açıklama yaparak, göreve gelmeden önce Yenişehir'de sığınmacıların kaçak ve ruhsatsız işletmelerine göz yummayacağı sözünü verdiğini hatırlatarak yerel esnafın korumak için bunun gerekli olduğunu ifade etti. Yenişehir Belediyesi olarak yasal mevzuat çerçevesinde prosedürlerini yerine getiren herkese gerekli kolaylığı sağladıklarını söyleyen Başkan Ercan Özel, "Bizler yasalar çerçevesinde tüm kanuni haklarımızı bu tarz kanun dışı girişimlerde bulunanlara karşı kullanacağımızın sözünü yineliyoruz. Hemşerilerimiz rahat olsunlar. Sığınmacı olarak ülkemize gelen ve burada kaçak olarak iş yeri açan, kayıt dışı işçi çalıştıran, halkımızın hakkına giren, vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan kimseye göz açtırmayacağız" şeklinde konuştu.

Yabancıların kaçak dükkanları mühürlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yabancıların kaçak dükkanları mühürlendi - Son Dakika

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