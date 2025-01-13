Yalova'da 5 Gün Sürecek Kan Bağışı Kampanyası Başladı - Son Dakika
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Yalova'da 5 Gün Sürecek Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Yalova\'da 5 Gün Sürecek Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kan stoklarının azalması nedeniyle 5 gün sürecek bir kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya vatandaşlar ve emniyet mensupları yoğun ilgi gösterirken, başhekim kampanyanın hastalar için umut olmayı hedeflediğini açıkladı.

13.01.2025 14:57  Güncelleme: 15:03
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YALOVA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 gün sürecek olan kan bağışı kampanyası bugün başladı. Kampanyanın kan stoklarının azalması nedeniyle düzenlendiğini söyleyen Başhekim Hasan Ergenç, "Hastanemiz ve Kızılay ile bir araya geldik. Kış aylarında özellikle kan stoklarının azaldığı bir dönem. Biz de kan stoklarının azaldığı bu dönemde böyle bir organizasyon yaptık. 5 gün boyunca sabah 09.00'da başlamak kaydıyla kan toplayacağız. Topladığımız kanlarla beraber hastalarımıza umut olmayı hedefliyoruzö dedi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Kızılay Yalova Kan Bağış Merkezi koordinesinde, kan stoklarının azalması nedeniyle kan bağışı kampanyası başlatıldı. 5 gün sürecek olan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, polis memurları da kan bağışında bulundu. Kan vermeye uygun olan vatandaşlar, verilen formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundular. Alınan kanların kan merkezinde toplanıp, ihtiyaç dahilinde hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

'TOPLADIĞIMIZ KANLARLA HASTALARIMIZA UMUT OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hasan Ergenç, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kan bağışı organizasyonu yapmak istedik. Yalova'mızın ihtiyacı olan kanlar için, bizler de hastalarımız için seferber olalım diyerek yola çıktık. Yaklaşık 1 aydır geniş çalışmalarımızı tamamladık. Sivil toplum kuruluşlarımız olsun, gönül bağı kurduğumuz vatandaşlarımız olsun, hastanede sağlık hizmeti verdiğimiz herkese ulaştık. Bugün itibarıyla başladı. 5 gün boyunca sabah 09.00'da başlamak kaydıyla kan toplayacağız. Topladığımız kanlarla beraber hastalarımıza umut olmayı hedefliyoruz. Biraz önce emniyet mensuplarımız kan vermeye geldi. Jandarma mensuplarımız gelecek. Sivil toplum kuruluşlarımızdan gelecekler. Çok yoğunluk olmasın diye hepsini biz organize ettik. Günlere, saatlere böldük. Sosyal medyadan görüp gelen vatandaşlarımız da oluyor. Herkesi bekliyoruz. Hastanemiz ve Kızılay ile bir araya geldik. Kış aylarında özellikle kan stoklarının azaldığı bir dönem. Biz de kan stoklarının azaldığı bu dönemde böyle bir organizasyon yaptık.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da 5 Gün Sürecek Kan Bağışı Kampanyası Başladı - Son Dakika

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