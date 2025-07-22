'Yanan ormanlar imara açılacak' iddialarına sert tepki - Son Dakika
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Yerel

'Yanan ormanlar imara açılacak' iddialarına sert tepki

\'Yanan ormanlar imara açılacak\' iddialarına sert tepki
22.07.2025 15:48  Güncelleme: 15:50
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Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, yanan orman arazilerinin imara açılacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Türkiye'de bir ideolojik saplantıyla, dar bir kesim tarafından bu söylemler kullanılarak devletin aklıyla oynanmak isteniyor.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, yanan orman arazilerinin imara açılacağı iddialarıyla ilgili olarak, " Türkiye'de bir ideolojik saplantıyla, dar bir kesim tarafından bu söylemler kullanılarak devletin aklıyla oynanmak isteniyor. Canlarını ortaya koyan insanlara iftira edilmek isteniyor. Eğer bu cehaletten yapılıyorsa dersine iyi çalışsınlar ama bilerek yapılıyorsa bunu yapanlara 'hain' tanımı tam yakışmaktadır" dedi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette orman yangınları sırasında hayatını kaybeden iki orman şehidi anıldı. Daha sonra Manisa'ya geçen heyet, burada da incelemelerde bulundu. Ziyarette basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz, ateşle savaşan ve Türkiye'de iklim değişikliği sürecinde yeşil vatanın savunuculuğu yaparken şehit olan vatan evlatlarını rahmetle andıklarını söyledi. Çıkan yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirten Türkyılmaz, "İnsanlarımızın dikkatsizliği ve ihmali bu noktadaki en büyük faktör. Bu noktada dikkatli olmamız gerektiğinin altını çiziyoruz. Türkiye yüzölçümünün yüzde 30'unu Orman Genel Müdürlüğü sevk ve idare ederek yangınla mücadelesini yapmaktadır. Ancak yüzde 10 ikamet alanları ve yüzde 60 kırsal alanların Mer'i kanunlar karşılığında sorumlu kurumları belediyeler. Maalesef son yıllarda kırsal alanda çıkan yangınlara belediyelerimiz ya hiç müdahale etmemekte ya da formel ve kameraman görüntüleri vermek karşılığında müdahale etmektedir. Bu yük de kanunen sorumlu olmayan orman teşkilatının üzerinde kalmakta. Orman teşkilat mensupları olarak mücadele etmekten muzdarip değiliz. Ancak yüzde 30'luk kapasite ile yüzde 90'lık bir alanı yönetmenin mümkün olmadığı hakikat iken, kamuoyunda basın yayın kuruluşlarımız ya da bu konuda görüş beyan edenler, asıl sorumlu kişiler olan belediyeleri suçlamak veya yangınları çıkartan kişileri suçlamak yerine canını ortaya koyarak 145 şehit vermiş, 'orman teşkilatının çalışanları görevini yapmıyor, yetişmiyor' diye suçlanmakta. İşin açıkçası bu durum bizleri rahatsız ediyor, üzüyor. Adilane bulmuyoruz. O açıdan orman teşkilatı çalışanları, işçisi, memuru, mühendisi canını ortaya koyarak yeşil vatanı savunuyor, ateşle mücadele ediyor" dedi.

"Bunu yapanlara 'hain' tanımı tam yakışmaktadır"

Yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığı ve bu alanların imara açılacağı, turizmde değerlendirileceği yönünde kirli bilgilerin de dolaştığını vurgulayan Genel Başkan Türkyılmaz, "Devlette 32 yılım geçti ve devam ediyorum şu anda. Anayasamızın 169. Maddesi ile yanan alanların ormanlaştırma maksadı dışında kullanılamayacağı hüküm altına alınmış iken, dünyadaki hiçbir devlette böyle bir anayasal hüküm yokken ve Türkiye'de de bugüne kadar yanan alanların hiçbir metrekaresi ormanlaştırma maksadı dışında kullanılmadığı somut olarak ortada iken, maalesef orman yangınları her çıktığında bu spekülasyonu, bu asparagas haberleri duymaktayız ve üzülmekteyiz. Canlarını ortaya koyan orman çalışanları bu işten üzülmekte, moral motivasyonu düşmektedir. 2021'de Türkiye'nin akciğerleri yandı. Antalya, Muğla başta olmak üzere 58 ilimizde değişik zamanlarda 18 günlük bir dönemde tarumar oldu. 135 bin hektarlık alan yangınlara teslim oldu. Bu iddiada bulunan tüm kuruluş sahiplerini, basın yayın kuruluşlarını, siyasetçiyi, politikacıyı, sanatçıyı herkese 'hodri meydan' diyorum. Gidelim bu alanları gezelim bakalım bize göstersinler. Bir metre karesinde ormanlaştırma dışında bir eylem yapılmış mı? Yapılmadığını biliyorum ve net ilan ediyorum. O gün de yapılmadı, bugün de yapılmadı, yarın da yapılmayacak. Bugün Türkiye'de bir ideolojik saplantıyla, dar bir kesim tarafından bu söylemler kullanılarak devletin aklıyla oynanmak isteniyor. Canlarını ortaya koyan insanlara iftira edilmek isteniyor. Eğer bu cehaletten yapılıyorsa dersine iyi çalışsınlar ama bilerek yapılıyorsa bunu yapanlara 'hain' tanımı tam yakışmaktadır" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hasan Türkyılmaz, Türkiye, manisa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Yanan ormanlar imara açılacak' iddialarına sert tepki - Son Dakika

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