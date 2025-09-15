Yargıtay'dan Sıfır Araçlar İçin Emsal Karar - Son Dakika
Yargıtay'dan Sıfır Araçlar İçin Emsal Karar

15.09.2025 09:47
Yargıtay, üretim hatası tespit edilen sıfır araçların misli ile değiştirilmesine karar verdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sıfır araç alanları güvence altına alan emsal bir karara imza attı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, "EDC tip çift kavramalı vites kutusu arızalarının üretimden kaynaklandığı ve değişimi yapılmasına rağmen giderilemediği gözetildiğinde misli ile değişimine karar verilmesi gerekir" dedi.

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, davacı vekili; müvekkilinin davalı otomotiv şirketinden 2013 yılında davaya konu aracı satın aldığını, aracın teslim alınmasından 3 ay sonra otomatik şanzıman/vites sisteminde arıza yaşanması nedeniyle 2013 yılında şanzıman sisteminin tamamen değiştirildiğini ancak kısa bir süre sonra aynı arızanın nüksetmesi nedeniyle 2014 yılında ikinci defa şanzıman değişikliği yapıldığını, aynı sorunun üçüncü kez tekrarlaması nedeniyle davalının Bursa'da bulunan servisinden 2014 yılında randevu aldığını, ancak İstanbul'a taşınması nedeniyle bu randevuya gidilemediğini, aracın satın alındığı tarihten kısa bir süre sonra ortaya çıkan, tamir ve değişimlere rağmen giderilemeyen bu arıza nedeniyle gizli ayıplı olduğunu ileri sürdü. Davacı, aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesini talep etti. Davalılar ise vekilleri aracılığı ile açılan davanın reddini talep etti.

Çorlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti

Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, somut olayda davacının aracının iki kez şanzıman arızası nedeniyle onarım gördüğü, davacının seçimlik hakkını bu şekilde kullandığı, ancak malın üçüncü kez arızalandığı ifade edilmesine rağmen bu hususun ispat edilemediği, yönetmelikte aranan 4 defa arızalanma ve bununla birlikte maldan yararlanamamanın sürekli olması şartlarının gerçekleşmediği, sunulan servis kayıtlarından da anlaşılacağı üzere, aracın halen davacı tarafından kullanıldığını belirtti. Mahkeme rutin servis kontrollerinin de yaptırıldığı, davacının, malın onarılması seçimlik hakkını kullanması nedeniyle artık misliyle değiştirilmesi seçimlik hakkını kullanması için yasal şartların oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verdi. Davacı vekili, bu kararı temyiz etti.

Davacının iddiaları araştırılmalıdır

Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, araçta yapılan onarıma rağmen davacının ayıbın giderilmediği iddiası karşısında uzman ve tarafsız 3 kişilik bilirkişi heyetinden denetime elverişli raporu alınıp sonucuna uygun karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.

Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bozmaya uydu

Bozmaya uyan Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava konusu otomobilin sıfır kilometre satın alınmasından sonra beliren EDC tip çift kavramalı vites kutusu arızalarının kullanım hatasından kaynaklanmadığı, üretiminden kaynaklandığı, değişimi yapılmasına rağmen giderilemediği, ayıpsız emsallerine nazaran beklentileri ve kullanımı olumsuz etkilediği, belli bir kilometre ve süre ile kullanıldıktan sonra gizli ayıplı olduğunun anlaşılmasına göre, tüketicinin araca duyduğu güvenin sarsılması nedeniyle araçtan beklediği yararı sağlayamadığı gerekçesiyle 2013 tarihli fatura ile satışa konu 2013 model aracın davalılara iadesi ile aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi. Bunun üzerine bu kez, kararı davalılar, vekilleri aracılığıyla temyiz etti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, düzelterek onay kararı verdi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi verilen kararın doğru olduğunu ancak aracın iadesine yönelik hüküm tesis edilirken her türlü takyidattan ari şekilde teslimine karar verilmediği anlaşıldığından hükmü düzelterek onadı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bu kararı ile sıfır araç alanları güvence altına alan emsal bir karara imza atmış oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

