Yaşar Ürük\'ün İzmir Araştırmaları\'nın 50. yılı kutlandı

Araştırmacı yazar Yaşar Ürük'ün İzmir Araştırmaları'nın 50. yılı, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde kutlandı. "Bir Şehre Sevdalanmanın 50 Yılı" başlıklı etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmirliler olarak ne kadar teşekkür etsek az. İzmir'de iz bırakan, bizden sonraki kuşakların da daha iyi tanımasını, öğrenmesini, sevmesini, tutkuyla bağlanmasını sağlayacak çok şey üretti" dedi.
İzmirli araştırmacı yazar Yaşar Ürük'ün kültürel ve sanatsal araştırmalarının 50. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'ni dolduran İzmirliler, Başkan Tunç Soyer'i alkışlarla karşıladı. Programda Yaşar Ürük'ün hayatından kesitler sunulan belgesel de yayınlandı. Gecede ayrıca Solist Altuğ Dilmaç ve Zafer Çebi Orkestrası eşliğinde müzikaller ve İzmir şarkılarından oluşan konser sahnelendi.
SOYER: "NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İnsanın sevgisini merak ve ilgi büyütüyor. Ben Yaşar Ürük ile şahsen tanışmadan önce Adım Adım İzmir kitabıyla tanıştım. İzmir aşkını büyüten birçok şey öğrendim ondan. Sonrasında bu aşkın bir sevda olduğunu ve sürekli kitaplar ürettiğini gördüm. İzmirliler olarak ne kadar teşekkür etsek az. İzmir'de iz bırakan, bizden sonraki kuşakların da daha iyi tanımasını, öğrenmesini, sevmesini, tutkuyla bağlanmasını sağlayacak çok şey üretti. Hepimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Ne büyük bir gurur 50. senesinde onunla beraberiz. İyi ki varsınız" dedi.
ÜRÜK: "İYİ Kİ VARSINIZ"
Yaşar Ürük, "İzmir'de var olmam, İzmir'de solumam, İzmir içinde yaşamam önemliydi. Tercihim o sevdamın yanında kalmak oldu. 50 yıldır onunla birlikteyim. Bu gece benim için çok önemli. Yüreği İzmir için çarpan, yürekleri İzmir için çarpan insanları karşımda gördüm, ben de o güzel yüreklerinizi öpüyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.
PUĞ: "BU MEMLEKET BİZİM"
Milli Kütüphane Vakfı Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Milli Bayramlar Komitesi Başkanı Ulvi Puğ, "Yaşar Ürük gibi bize rehber olan, tarihi en güzel değerleriyle ve sevdirerek anlatan insanlarla, oradan aldığımız güçle; bu memleket bizim, bu İzmir bizim, Tunç Başkan bizim, Yaşar Ürük bizim" dedi.
YAŞAR ÜRÜK KİMDİR?
Araştırmacı yazar Yaşar Ürük 1952 yılında İzmir'de doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Opera eğitimi de almıştır. 1967 - 2017 arasında Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Devlet Tiyatroları'nda en genç yaşta yönetmenlik yapmasının yanı sıra, taşradan merkeze gelerek oyun sahneleyen ilk yönetmen oldu. Bu güne kadar elliden fazla oyunda rol aldı ve yirminin üzerinde oyun sahneledi. Salihli Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kuruculuk görevi ve diğer Devlet Tiyatroları'nın İzmir, Elazığ, Konya, Aydın sahnelerinin açılışına katkıda bulundu. 1981 - 1983 arasında Atatürk Çocuk Korosu, 1989 - 1991 arasında Salihli Belediyesi Çocuk Korosu ve 1992 - 2006 arasında da İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu'nun kurucu -yönetmenliğini de yaptı. 1996' dan bu yana çeşitli gazete, dergi ve web sayfasında 1200' den fazla İzmir araştırma yazısı yayınlandı. 1973'te başladığı İzmir ve Batı Anadolu tarihi araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. 1996'dan bu yana çeşitli gazete, dergi ve web sayfasında 1200'den fazla İzmir araştırma yazısı yayınlandı. Tiyatro, müzik ve diğer alanlarda toplam 36 ödülü var.
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