Yavru sazan balığı üretimi sağımla başladı - Son Dakika
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Yerel

Yavru sazan balığı üretimi sağımla başladı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yeni balık yetiştirme sezonunun ilk adımı atılarak anaç balıklardan sağım yapıldı. Yavru sazan balıkları yetiştirmek için anaç sazan balıklarından sağım yapılan üretim istasyonunda hedef 10 milyon yavru sazan balığı üretmek. Geçen yıl üretilen yavru sazan balıkları Adana ve çevre illerdeki göl ve göletlere bırakıldı.

26.04.2024 19:12
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Yavru sazan balığı üretimi sağımla başladı

ADANA - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yeni balık yetiştirme sezonunun ilk adımı atılarak anaç balıklardan sağım yapıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kullanımından bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne devri yapılan Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yavru sazan balıkları yetiştirmek için anaç sazan balıklarından sağım yapıldı.

Üretim İstasyonunun kuluçkahane kısmındaki mini havuzlara bir gün önce alınan ve sağım için hazırlanan anaç balıklardan yumurta sağımını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yeni üretim sezonunda hedeflerinin 10 milyon yavru sazan balığı üretmek olduğunu söyledi.Yavru balık üretiminin Türkiye genelindeki farklı su ürünleri üretme istasyonunda gerçekleştiğini ifade eden Kökçüoğlu, "Geçen yıl 10 milyon adet yavru sazan balığı elde ettik. Bunları bizim ildeki göl ve göletlere bıraktık ayrıca bize bağlı olan çevre illere dağıtımını yaptık ve o illerdeki göl ve göletlere bırakılmasını sağladık. Bu yıl yeni sağım dönemi başladı. 10 milyon yavru sazan balığı üreterek iç sularımıza bırakmayı ve su ürünleri sektörümüzde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm bunları yaparken il müdürlüğü olarak su ürünlerine yönelik denetim çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

Farklı büyüklükte 9'u beton, 10'u toprak 19 adet yavru ve anaç balık havuzunun yanı sıra 32 adet beton nakliye havuzlarının yer aldığı istasyonda, teknik personellerce sağımı yapılan balık yumurtaları daha sonra dölleme işleminden geçiriliyor. Dölleme yapılan yumurtalardan 72 saat sonra larva balıklar çıkmaya başlıyor. Yumurtadan çıktıktan sonra özenle bakımları yapılan larva balıklar, bir süre mini havuzlarda beslendikten sonra istasyon içerisindeki toprak havuzlara alınarak 5-6 santimetre büyüklüğe gelene kadar bakılıyor ve daha sonra göl ve göletlere salınmak üzere çevre illere gönderiliyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda geçen yıl üretimi yapılan 10 milyona yakın sazan balığı başta Adana olmak üzere Konya, Kahramanmaraş, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Osmaniye, Kırşehir, Hatay, Aksaray, Karaman, Niğde illerine gönderilerek buradaki göl ve göletlere bırakıldı.

Kaynak: İHA

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