Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yayladağı'nda Acı Kaza: Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
15.03.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Yayladağı'nda motosiklet-kamyonet kazasında hamile Kevser Yalçın yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, 5 ay önce evlendiği 19 yaşındaki hamile eşi 5 gün süren hayat mücadelesini kaybederek vefat etti. Kaza, Yayladağı - Antakya yolu üzeri Havvacık kavşağında yaşandı. Akşam saatlerinde seyir halinde olan kamyonet, tekerleğin patlamasıyla karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Akrabalarına ziyaret için gittikleri esnada kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan sürücü Mehmet Yalçın ile yolcu konumundaki eşi Kevser Yalçın ağır yaralandı.

GENÇ KADIN, KARNINDA BEBEĞİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Yalçın'ın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde devam ederken eşi Kevser Yalçın, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kevser Yalçın, kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Kevser Yalçın'ın hamile olduğu ve çiftin 5 ay önce evlendikleri öğrenildi.

5 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Acı kazada can veren Kevser Yalçın ve eşi Mehmet Yalçın'ın 5 ay önce evlendiğini ifade eden Yüksel Dönmez, Yalçın'ın hamile olduğunu annesinden duyduğunu belirterek "Kazada karşıdan gelen pikab, tekerleği patlayınca karşı refüje çıkıyor ve motosikletle çarpışıyor. Kaza yapan çift, 5 ay önce evlenmişti ve eşi Yenice Mahallesi'nden gelin gelmişti. Kocası ise Adana'da tedavi görüyor. Çiftler 5 aylık evliyken ölüm ayırdı. Şehirde çok motosiklet kazaları oluyor. Keşke kazalar olmasaydı. Kızın annesi, kızının hamile olduğunu söyledi ve onun için de ağlıyordu. Temiz bir aileydi, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Yalçın, Motosiklet, Yayladağı, Güvenlik, Hatay, Yerel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 11:00:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.