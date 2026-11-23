Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - YENİ Parti Rize İl Başkanlığı'nın " Demokrasi, Adalet ve Hukuk" yürüyüşlerinin ilki Güneysu'da gerçekleştirildi. YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yürüyüş öncesinde yaptığı açıklamada, "Biz adalet istiyoruz. Biz hukuk istiyoruz. Biz işsiz kalmamak istiyoruz. Biz geleceğe güvenle bakmak istiyoruz" dedi.

Güneysu Merkez Camisi önünde toplanan parti yöneticileri ve üyeleri yürüyüşe geçtikleri sırada polis engeliyle karşılaştı. Emniyet mensupları, yürüyüşçülerin şehir merkezinden değil, arka caddeden ilerlemesini istedi. Parti yöneticileri bu talebe tepki gösterdi. Bir süre devam eden tartışmanın ardından kalabalık, yürüyüşünü şehir merkezinde tamamladı.

Yürüyüş boyunca "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı atılırken, katılımcılar "Vurgun düzenine karşı omuz omuza", "Özgür basın, özgür yarın", "Kadınlar ölüyor, sorumlular susuyor", "Darbeye geçit yok, demokrasiye sadakat var", "Fon değil soygun" ve "çay ekiyoruz, dert biçiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yürüyüş öncesinde YENİ Parti Güneysu İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

"AKP ve sarayın despotik düzeninin distopik bir düzene dönüşmesine izin vermeyeceklerini" söyleyen Saltuk Deniz, 2002 yılındaki dolar, benzin, ekmek ve asgari ücret fiyatlarıyla günümüzdeki rakamları karşılaştırdı.

Deniz, 2002 yılında en düşük emekli aylığının asgari ücretin yaklaşık yüzde 70'i seviyesinde olduğunu, bugün ise emekli aylıklarının asgari ücretin yaklaşık yüzde 20 altında kaldığını söyledi. Deniz, 2002 yılındaki oranın korunması durumunda en düşük emekli maaşının bugün 39 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin hukuk üstünlüğü, basın özgürlüğü ve demokrasi endekslerinde gerilerde yer aldığını anlatan Deniz, "Ülkede demokratik hakların ve basın özgürlüğü ne durumda olduğunu görüyoruz. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı arttı, uyuşturucu kullanımı yaygınlaştı, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet devam ediyor. Esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve çalışanların sosyal haklarındaki gerileme had safhaya ulaştı" dedi.

"ÜLKEDE 66 MİLYON İNSAN AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINDA"

ÇAYKUR'un bankalara olan borcunun 2002 yılında 20,9 milyon lirayken bugün 33 milyar liraya ulaştığını ifade eden Deniz, kurumun geçmişten bugüne zarar rakamlarını da karşılaştırarak ÇAYKUR'un yönetimini eleştirdi.

Hükümetin 24 yıllık iktidarı döneminde toplanan vergiler, özelleştirmeler ve dış borçlanma rakamlarını gündeme getiren Deniz, "Para nerede? Bu paralardan çalışanlara, halka ne gelmiş? Hiçbir şey. Yol, köprü ve havaalanı yatırımlarının iktidarların temel başarı ölçütü olarak sunarken, ülkede 66 milyon kişi açlık ve yoksulluk sınırında yaşama sürdürüyor" dedi.

"BİZ ADALET VE HUKUK İSTİYORUZ"

Kamu kaynaklarının halka ve çalışanlara yeterince yansımadığını söyleyen Deniz, ülkede muhalif basının da baskı altında olduğunu ve eleştirilerin adli soruşturmalarla karşılaştığını belirtti.

Deniz, şöyle konuştu:

"Biz buna hayır diyoruz. Biz adalet istiyoruz. Biz hukuk istiyoruz. Biz işsiz kalmamak istiyoruz. Biz geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Biz basın özgürlüğü istiyoruz. Herkes düşüncesini özgürce açıklasın istiyoruz. Biz iflas etmek istemiyoruz. Biz aç kalmak istemiyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Bunlar yapamadı ama biz yapacağız."

Basın açıklaması ve yürüyüşün ardından YENİ PARTİ yöneticileri Güneysu merkezde esnafla görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

YENİ Parti Rize İl Başkanlığı'nın demokrasi, adalet ve hukuk temalı yürüyüşlerinin Rize'nin diğer ilçe ve merkezlerinde de devam etmesi planlanıyor.