YENİ Parti Sinop İl Başkanı fon olayından 600 bin kişinin etkilendiğini belirtti - Son Dakika
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YENİ Parti Sinop İl Başkanı fon olayından 600 bin kişinin etkilendiğini belirtti

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YENİ Parti Sinop İl Başkanı fon olayından 600 bin kişinin etkilendiğini belirtti
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YENİ Parti Sinop İl Başkanı fon olayından 600 bin kişinin etkilendiğini belirtti
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YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, fon olayını Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı olarak değerlendirdi. Yalçınkaya, olaydan 600 bin fon yatırımcısının yanı sıra Borsa İstanbul'da hisse alıp satanların da olumsuz etkilendiğini belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, "Fon olayı, Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk skandalıdır" dedi.

Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2 aydır fon skandalıyla çalkalandığını söyledi. Fon skandalı ortaya çıktığı günden bu yana partisinin milletvekillerinin soru önergeleri verdiğini, araştırma komisyonu kurulmasını talep ettiğini anlatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Eylül ayının ortasında YENİ Parti Sözcümüz Sayın Zeynel Emre tarafından eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ismi kamuoyuyla paylaşılana dek kendisinin ismi saklanıyor. Aynı zamanda o gün dahil olmak üzere kendisi AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevine de devam ediyordu. Hatta Zeynel Emre'nin açıklama yaptığı gün kendisi Akın Gürlek'in bir tweetini paylaşarak ülkedeki kararlı yargısal mücadelelerden övgüyle söz ediyordu."

Yalçınkaya, gelinen noktada soruşturmanın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul'un üst düzey yöneticileriyle alakalı yürütüldüğünü belirterek, "Ancak bu fon olayında vatandaşın nasıl mağdur edildiği, kimler tarafından soyulduğu tam olarak açıklanmamış durumda" dedi.

Sadece bu fona para yatıran 600 bin insanın değil, aynı zamanda Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan herkesin olumsuz etkilendiğini ifade eden Yalçınkaya, "Borsa İstanbul'da çakılma yaşandı. Hisse senetlerinin fiyatları düştü. İnsanların piyasaya güveni kalmadı" diye konuştu.

"AKP'nin 25 yıl önce iktidar olma hedefiyle ortaya çıktığında 'yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla' mücadele edeceğini belirttiğini" anlatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bu fon olayı ile alakalı bu üç y'nin nasıl ihlal edildiğini size anlatayım. Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı bu fon olayıdır. Depremde zarar gören 11 ilimizin yeniden yapımına harcanacak paradan katbekat fazla para bu fon olayıyla milletin cebinden çalınmıştır. Aynı zamanda millet bu olayla beraber daha da yoksul hale gelmiştir. Çünkü milletin cebinden çıkan paranın geri dönmediğini görüyoruz. Ana paraların nasıl bulunduğu hala izah edilememiştir. Üstelik burada fon skandalına ismi karışanlardan önce gazeteciler tutuklanmış. Kimi ev hapsine gönderilmiş ve Türkiye bir yasaklar ülkesi olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Kaynak: ANKA
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