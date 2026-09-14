YENİ Parti Sinop İl Başkanı Yalçınkaya\'dan Özalper tutukluluğuna tepki

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, partisinin Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutukluluğuna tepki göstererek, "Bu durum artık ülkemizde yargı eliyle siyasetin nasıl dizayn edildiğini ve muhalefete gösterilen sopanın ne boyuta geldiğini göstermektedir. Türkiye'de artık ne yazık ki kuvvetler ayrılığı tamamen yok olmuş durumda" dedi.

Yalçınkaya, partisinin Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı. Özalper'e destek amacıyla daha önce Sincan Cezaevi'ne gönderilmek üzere mektup gönderdiklerini belirten Yalçınkaya, mektubun Özalper'e ulaştığını ve kendisinin teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere yaklaşık 40, 45 gün kadar önce Manisa il başkanımız yol arkadaşımız İlksen Özalper, haksız ve hukuksuz biçimde tutuklanmıştı. Biz de mevkidaşları olarak ona destek olmak için kendisine Sincan cezaevine iletilmek üzere mektuplar göndermiştik. Geçtiğimiz günlerde Manisa il başkan vekilimiz bizi aradı. İlksen başkanı haftalık olarak ziyaret eden avukatlar aracılığıyla mektubu aldığını ve çok teşekkür ettiğini, saygılarını, selamlarını bizlere iletti.

"ÖZALPER, SADECE ÖZGÜR ÖZEL'İN YOL ARKADAŞI OLDUĞU İÇİN TUTUKLANMIŞTIR"

İlksen Özalper, 45 gün önce tutuklandığında kendisine sadece belediyenin rutin işleri ile alakalı sorular sorulmuştur. Belediyenin aldığı araç, yine Ferdi Zeyrek'in Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından evvel 2024 seçimlerinden önceki dönemde imarda yapılan bir değişiklikle alakalı sorular sorulmuştur. Kendisi de bu durumlarla ilgisi bilgisi olmadığı cevabını vermiştir. Bunun dışında dosyasında hiçbir bir iddia olmamasına rağmen soyut ya da somut hiçbir iftira dahi yokken, haksız bir biçimde, sadece Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yol arkadaşı olduğu için tutuklanmıştır.

Bu durum artık ülkemizde yargı eliyle siyasetin nasıl dizayn edildiğinin ve artık muhalefete gösterilen sopanın ne boyuta geldiğini göstermektedir. Hani birileri diyor ya, 'Türkiye'de yargı bağımsızdır' diye ya da yine geçmişte kendisine destek olduğumuz, yol yürüdüğümüzü düşündüğümüz insanlar çıkıp 'Bu davalar siyasi değildir' diyor ya, işte bunun en somut örneklerinden biri İlksen Özalper'in yaşadığı hukuksuzluktur. Yine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu iki defa beraat ettiği, üç kere hakiminin değiştiği dosyada hakaret gibi bir suçlamadan 2 yılın üzerinde bir ceza aldı. Amaç siyasi yasak getirmek.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YÖNELİK SIKINTILAR VAR"

Türkiye'de artık ne yazık ki kuvvetler ayrılığı tamamen yok olmuş durumda. Bizimle eşit şartlarda yarışamayacağını düşünen iktidar her türlü zorluğu, zorbalığı yapar durumdadır. Ancak biz her türlü zorluğa rağmen, düşeni arkamızda bırakmamak üzere, elinden bir yandan tutarak iktidar yürüyüşümüze devam etmek zorundayız. Bakın burada sadece muhalefetin bir iktidarla alakalı olarak yaşadığı bir mücadele yok. Türkiye'nin geleceğine yönelik sıkıntılar var.

Çok kısa bir süre önce iktidara desteğini açıklayan kişilerin sadece eylem, görünüş veya giydikleri kıyafetler yüzünden tutuklandığı bir ülke haline geldik. Yani bu gibi rejimlerde konu er ya da geç 'Bugün bana bir şey olmuyor' diye sessiz kalan herkese kadar uzanır. Artık kimsenin bu zulme ortak olmamasını, özellikle AKP yönetiminin, yöneticilerinin, milletvekillerinin artık bu yanlışlara bir son verilmesi gerektiğini, kendilerinin siyasi olarak iktidara geldiklerini hatırlayarak siyasi olarak yine bu siyaset sınırları içerisinde mücadele etmesi gerektiğine de dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer onlar bu duruma dur demezlerse emin olsunlar bugün sessiz kaldıkları ya da ortak oldukları zulüm ve zorbalık bir gün kendilerini de bulacak."