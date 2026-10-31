YENİ Partili Bakırlıoğlu'ndan, madencilere destek ziyareti - Son Dakika
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YENİ Partili Bakırlıoğlu'ndan, madencilere destek ziyareti

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YENİ Partili Bakırlıoğlu\'ndan, madencilere destek ziyareti
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YENİ Partili Bakırlıoğlu\'ndan, madencilere destek ziyareti
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YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç'ta eylemdeki İmbat Madencilik işçilerine yaptığı ziyarette, "Bir şehrin geleceği iki tane özel şirketin inisiyatifine bırakılamaz. Burada devletin mutlaka müdahale etmesi lazım" açıklamasında bulundu

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, eylemdeki İmbat Madencilik işçilerine yaptığı ziyarette, "Bir şehrin geleceği iki tane özel şirketin inisiyatifine bırakılamaz. Burada devletin mutlaka müdahale etmesi lazım" açıklamasında bulundu

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, maaşları ve işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan İmbat Madencilik işçilerini, Kırkağaç Çamlığı'nda ziyaret etti.

Bakırlıoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhuriyet nedir? Kimsesizlerin kimsesidir. Yapmamız gereken, cumhuriyetimizi tekrardan kimsesizlerin kimsesi haline getirmektir. Biz bunun için çalışıyor, bunun için mücadele veriyoruz. Önümüzdeki hafta Enerji Bakanı büyük ihtimalle Meclis'e gelecek. Geldiği zaman, burada gördüğüm tabloyu, yaşanan sıkıntıları ve problemleri direkt Bakan'ın yüzüne söyleyeceğiz ve adım atılmasını isteyeceğiz. Artık o devirleri geçtik, 'Özel sektör parasını vermiyorsa ben ne yapayım?' denilemez. Burada bir şehrin kaderinden bahsediyoruz. Bir şehrin geleceği iki tane özel şirketin inisiyatifine bırakılamaz. Burada devletin mutlaka müdahale etmesi lazım. Bu konuda yetkilileri ve iktidarı uyaracağız.

Bu termik santral ne zaman özelleştirildi? Özelleştirilince Soma'da denge kaçtı. Bunu burada yaşayan herkes biliyor, bu bir gerçek. Aradan 10 yıl geçti; firma iflas etti ve Elektrik Üretim AŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan borcuna karşılık burayı devraldı. Peki, 10 yılda niye başladığımız yere geldik? Düşünsenize, 10 yıl önce zaten Elektrik Üretim AŞ bu termik santrali işletiyordu. Aradan 10 yıl geçti, tekrardan aynı noktaya dönüldü. Bu da yetmezmiş gibi TKİ'nin en az 15 milyar lira alacağı, yani ciddi bir kamu zararı var. Diğer yanda ise maaşını alamayan, dengesi bozulmuş bir Soma var. Bizim söylemek istediğimiz tam olarak budur."

Bir madenci ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Burası bazı sebeplerden ötürü şu anda adeta iflas bayrağını çekmiş durumda. Biz devlet yetkililerinin bu işe bir an önce el atmasını istiyoruz. Yarın burada tekrar toplanmak, yaşadıklarımızı bu şekilde ifşa etmek istemiyoruz; çünkü burası bizim için son durak. Buradan sonrası yok. Maaşlarımız, yılbaşından sonraki sosyal haklarımız nasıl olacak? Önümüzü görmek istiyoruz. 21 gün önce 5 arkadaşımızı kaybettik; maaşlarını bile alamadan öldüler. Biz de aynı duruma düşmek istemiyoruz. Devlet yetkilileri bizi hor görmesin. Biz bir avuç Soma'yız. Daha önce 301 canımızı verdik; o arkadaşlarımız da ekmek parası için yer altına girdiler, baba-oğul birbirine sarılmış halde can verdiler. Biz de mi aynı hale düşelim?"

Başka bir madenci ise, "Bu zehir zemberek düzende daha kaç can vermemiz gerekiyor? O dönem 301 arkadaşımız şehit olduğunda asgari ücretin altında maaş alıyorduk. Özgür Başkan'ın sayesinde maaşlarımızda biraz iyileştirme yapılmıştı. Ancak daha o 5 arkadaşımızın acısı taze; acımızı bile yaşayamadan bu sorunlarla boğuşuyoruz. Biz bu ülkede madenci olarak daha kaç can vereceğiz? Yazık bize. Biz hakkını arayan fakir insanlarız" dedi.

Kaynak: ANKA
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