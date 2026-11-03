YENİ Partili Karadeniz, mazot ve köpük maliyetinin balıkçılığı bitirdiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Partili Karadeniz, mazot ve köpük maliyetinin balıkçılığı bitirdiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Partili Karadeniz, mazot ve köpük maliyetinin balıkçılığı bitirdiğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Partili Karadeniz, mazot ve köpük maliyetinin balıkçılığı bitirdiğini söyledi
Haber Videosu

YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, mazot ve köpük maliyetlerindeki artışın balıkçılığı bitme noktasına getirdiğini söyledi. Karadeniz, balıkçının para kazanma şansının kalmadığını ve üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının sektörü olumsuz etkilediğini belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, artan maliyetler nedeniyle balıkçıların ekonomik açıdan zor durumda olduğunu belirterek, "Mazotun özellikle bu kadar fiyatının artması ile bu şartlarda, balıkçının para kazanma şansı tamamen ortadan kalkmış durumda. Taşıma malzemesi olan köpüklerin fiyat artışı, her alandaki fiyatın tutulamıyor olması balıkçılığı şu anda bitme noktasına getirdi ve çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar" dedi.

YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkiye'de balıkçılık sektörünün yaşadığı sorunlara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Balıkçının artan maliyetler karşısında kazanç elde edemediğini savunan Karadeniz, mazot fiyatları, taşıma malzemelerindeki artış ve üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Karadeniz, şöyle konuştu:

"Biz bunu uzun yıllardır dile getiriyoruz. Meclis'teki en büyük görevlerimizden biri balıkçılık ve su ürünleri sektörünün Türkiye'de bir numaraya geçmesiyle alakalı. Ama maalesef Türkiye şartlarında mazotun özellikle bu kadar fiyatının artması ve ÖTV'nin mazottan balıkçının düştüğü ÖTV'nin düşmesi sonucu vatandaşla beraber aynı rakamda mazot alan bir balıkçımız var. Bu şartlarda, balıkçının para kazanma şansı tamamen ortadan kalkmış durumda. Taşıma malzemesi olan köpüklerin fiyat artışı, her alandaki fiyatın tutulamıyor olması balıkçılığı şu anda bitme noktasına getirdi ve çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar.

"TÜRKİYE'DE HER ŞEYİN FİYATI ARTIYOR"

Vatandaş bu sene ucuz balık yedi. Evet ben vatandaş ucuz balık yediği için çok mutluyum. Hep böyle olması lazım. Ama burada balıkçının da o balığı karşılayacak, o tutma masraflarını karşılayacak en azından bir gelirin olması lazım. Türkiye'de her şeyin fiyatı artıyor, tutulmuyor ama balığın fiyatı her sene aşağı düşmeye başlıyor. Keşke Türkiye'de enflasyon olmasa, balık ucuz olsa ve balıkçının masrafı da az olsa hemfikir olacağız. Balıkçı balığını tutuyor ama üretici zararda. Bir de tüketici var. O da zararda. Niye? Üreticiden tüketiciye gidene kadar o sadece balıkçılık değil, Türkiye'nin her alanında özellikle tarımda üretenin sattığı rakam belli. Tüketicinin sattığı, aldığı rakam belli. Arasında bir uçurum var. Aslında tüketici daha ucuz balık yiyecek ama aracıların, Türkiye'deki aracıların kazandığı parayı üretici kazanamıyor. Tüketici de hep zarar ediyor.

"TÜM BALIKÇILARIMIZI ZİYARET EDECEĞİZ"

Bunun çözülmesi lazım. Meclis'in hep gündeminde bir hal yasası vardır. Bu hal yasası ne hikmetse bir türlü getirip Meclis'e sunulmadı. Gümrük vergilerinin sıfır olduğu, ithalatçının, ithalatçıdan alınan balık ürünlerinde Malezya'dan gelen ürünün sıfır vergi olduğu bir ülkede Türkiye'deki üreticinin kaybını düşünmek bile istemiyorum. Şunu da özelde ilk defa size söyleyeyim. Önümüzdeki ay Türkiye'ye Hatay'dan başlayıp Hopa'ya kadar balıkçılarımızla ilgili bir rapor yazmıştık. Daha önce hatırlarsanız Meclis araştırma komisyonunda bu rapora öncülük etmiştik. Şimdi bu raporu bakanlığa sunduk ve gerçekten rapor yerinde mi? Balıkçı bu işten memnun oldu mu? Uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Bunların hepsini görmek adına Hatay'dan başlayıp Hopa'ya kadar bir raporlama, balıkçılarımızı yerinde ziyaret, üreticilerimizi yerinde ziyaret anlamında bir tura başlayacağız. Bunu da her gün Türkiye kamuoyuyla, Türkiye ile balıkçımızın ve su ürünleri sektörünün paydaşlarının ne halde, ne durumda olduğunu her gün özellikle paylaşacağım.

"YENİ PARTİ'NİN İKTİDARINDA BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİNİ BAKANLIĞINI KURACAĞIZ"

Sayın Genel Başkanımızla beraber hatırlarsanız Sinop'ta görkemli bir miting yapmıştık. Bu bulunduğumuz yerde bu denizden bir tekneyi kullanarak Genel Başkanımız miting alanına çıkmıştı ve o gün otobüsün ilk de söylemiş olduğu bir şey vardı. YENİ Parti'nin iktidarında biz balıkçılık, denizcilik, balıkçılık ve su ürünleri bakanlığını kuracağız. Türkiye'de de olması gereken üç tarafı denizlerle çevrili, dört denizin olduğu bir ülkede olmazsa olmazımız Denizcilik, Balıkçılık ve Su ürünleri Bakanlığı olacağını söylemişti. Geçenlerde de bir Parti Meclisi toplantısında Sayın Genel Başkanımız zaten az önce söylemiş olduğum Türkiye'yi gezme talimatında bizzat kendisi söyledi. Bununla ilgili balıkçı dostlu bir Genel Başkanımız, balıkçı dostlu bir Özgür Özel var. Bu çerçevede de ilk kurulacak bakanlıklarımızdan biri de bu dediğimiz bakanlık olacak."

Kaynak: ANKA
Barış KaradenizMilletvekiliYeni PartiKaradenizPolitikaEkonomiSinopYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:42
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:05:48. #7.12#
SON DAKİKA: YENİ Partili Karadeniz, mazot ve köpük maliyetinin balıkçılığı bitirdiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android