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Yenişehir Belediyesi Organik Solucan Gübresi Dağıtıyor - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Organik Solucan Gübresi Dağıtıyor

Yenişehir Belediyesi, çiftçilerin tarım maliyetlerini düşürmek için ürettiği organik solucan gübresini kırsal mahallelerde dağıtmaya devam ediyor. Emirler Mahallesi'nde 53 üreticiye solucan gübresi dağıtıldı. Çiftçiler, belediyenin desteğinden memnun olduklarını belirtti.

25.12.2023 - 17:21,
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Yenişehir Belediyesi, çiftçilerin tarım maliyetlerini düşürmek için ürettiği organik solucan gübresini kırsal mahallelerde dağıtmaya devam ediyor. Değirmençay, Uzunkaş ve Karahacılı mahallelerinde dağıtımları tamamlayan Yenişehir Belediyesi, son olarak Emirler Mahallesi'nde üreticilere solucan gübrelerini ulaştırdı.

Kırsal mahallelerde üreticiye ziraat mühendisleri aracılığıyla tarımsal üretimde danışmanlık hizmeti veren Yenişehir Belediyesi, organik solucan gübresi üreterek hem tarımda verimliliği arttırıyor hem de girdi maliyetlerini düşürmeyi sağlıyor. Üreticiye destek vermeye devam eden Yenişehir Belediyesi, Emirler Mahallesi'nde 53 üreticiye 20 litrelik bidonlar halinde organik solucan gübresi dağıttı.

"KÖYLÜNÜN YANINDA, ÇİFTÇİNİN YANINDA"

Tarımsal desteklerinden dolayı Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür eden Emirler Mahalle Muhtarı Rüştü İkiz, "Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e bu çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Yaklaşık bir yıl bu solucan gübresiyle alakalı gerek mühendis, gerek teknisyen, gerek çalışan arkadaşlar Karahacılı köyünde böyle bir çalışma yapıyorlardı. Bugün de bu yapılan çalışmanın sıvı hale getirilip, köylümüze, çiftçimize dağıtım yapıldı. Başkanımızın safran üretimi ve arı merası projeleri de var. Köylüye, çiftçiye verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Köylünün yanında, çiftçinin yanında olduğunu her defasında mahalle muhtarları olarak görüyoruz" dedi.

"EKONOMİK OLARAK BİZE YARDIMCI OLDU"

Organik solucan gübresini ilk kez kullanacağını söyleyen üretici Mustafa Yılmaz, girdi maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar bu solucan gübresini kullanmadım. Zamanında bir arkadaştan bir litre almıştım. Şimdi ilk kez topraktan uygulama yapacağız. İlerde faydasını görmeye başlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdiye kadar diğer gübreleri kullanıyorduk. Bunu deneyeceğiz. Abdullah Başkana da çok teşekkür ederiz, yardımlarından dolayı. Ekonomik olarak bize yardımcı oldu. Yetiştirdiğimiz ürünlerde belli bir miktarda belli bir paraya satılmazsa ürettiğimizin bir anlamı kalmıyor. Bu sene iki liraya, üç lira ile mal satmayla istediğin kadar üret faydası olmaz. Üreticinin boynu bükük kalıyor bu sefer. Çünkü girdiler pahalı, gübreyi alıyorsun, ilacı alıyorsun karşılığında gelen üründen para alamadığın zaman boynumuz bükük kalıyor. Başkanımıza tekrar teşekkür ederiz."

Emirler'de üretim yapan Hayri Bozda ise desteğin önemli ve büyük olduğunu belirterek, "Çiftçiler olarak böyle destekler bekliyoruz. Hakikaten büyük sıkıntı içerisindeyiz. Başkanımıza bu desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi Organik Solucan Gübresi Dağıtıyor
Kaynak: ANKA
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