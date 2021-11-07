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Yerel basının problemleri masaya yatırıldı - Son Dakika

Yerel basının problemleri masaya yatırıldı

07.11.2021 18:43
Yerel basının problemleri masaya yatırıldı

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) ile Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği'nin birlikte düzenlediği, "Medyanın Güncel Sorunları" Kemer 'de düzenlenen panelde ele alındı.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) ile Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği'nin birlikte düzenlediği, "Medyanın Güncel Sorunları" Kemer 'de düzenlenen panelde ele alındı.

Basın İlan Kurumu (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Armağan Çam, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.İsmail Ayşad Güdekli ile Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt'un konuşmacı olarak katıldığı panele Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan, Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Bölge Müdürü Nedim Engin, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, AGF Genel Başkanı Gaye Çoşkun, Anadolu İnternet Gazeteciler Federasyonu (AIGF) Genel Başkanı Arif Kurt, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Cebelibereket, Isparta, Burdur, İskenderun Gazeteciler Cemiyetleri Başkanları ve bu illerden gelen gazeteciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AGF Genel Başkanı Gaye Coşkun, Kemer'de seminer fikrinin Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Abdullah Temizyürek'ten çıktığını belirterek, "Bu buluşmada hem yerel basınımızın sorunlarını tartışmak hem de büyük bir stres yükü altında çalışan gazeteci arkadaşlarımızın stres atmalarını amaçladık." dedi.

Panelde Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı ve TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir birer selamlama konuşması yaptılar.

Yapılan selamlama konuşmalarının ardından panele konuşmacı olarak katılan Basın İlan Kurumu (BİK) İlan Hizmetleri Müdürü İdris Armağan Çam, Basın İlan Kurumu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çam, "Kurumumuzun tek hedefi var, o da ilan yayınlayan gazetelerimizin hayatlarını sürdürmeleridir. Bu konuda BİK Genel Kurulumuz ve Yönetim Kurulumuz sizlerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir."diyerek yeni gelişmeler hakkında bilgiler sundu.Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.İsmail Ayşad Güdekli, gazetecilere iletişim ve etkili konuşma konularında bilgi verdi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu bünyesinde kurulan Anadolu İnternet Gazeteciler Federasyonu  ile ilgili bilgi veren AIGF Genel Başkanı Arif Kurt ise İnternet haberciliği ve internet siteleri konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Panelin sonunda Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, ev sahipliğini üstlenen Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün'e günün anısına ipek kozasından yapılmış bir çiçek tablosu hediye etti. - ANTALYA

Yerel basının problemleri masaya yatırıldı
Yerel basının problemleri masaya yatırıldı

İnternet, Akdeniz, Gazete, Kemer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yerel basının problemleri masaya yatırıldı - Son Dakika


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