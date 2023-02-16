Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

HATAY Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmazken görenler gözlerine inanamadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte Hatay yerle bir oldu. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.

O mahalle havadan dron ile görüntülendi.