Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı - Son Dakika
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Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

16.02.2023 09:50

Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadıHATAY Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmazken görenler gözlerine inanamadı.

Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

HATAY Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmazken görenler gözlerine inanamadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte Hatay yerle bir oldu. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.

O mahalle havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Hatay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı - Son Dakika
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