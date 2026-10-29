Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Bursa Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu - Son Dakika
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Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Bursa Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu

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Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Bursa Kent Meydanı\'nda çocuklarla buluştu
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Orman Genel Müdürlüğü'nün Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu. 28-31 Ekim'de 09.00-18.00 arasında açık olan tırda çocuklar sinema, oyun ve atölyelerle eğlenerek öğreniyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklarda orman sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tanıtım Tırı", Bursa'da çocuklarla buluştu. Bursa Kent Meydanı'nda kapılarını açan tırda çocuklar, üç boyutlu sinemadan eğitici oyunlara ve atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinliklerle hem eğlendi hem öğrendi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'ya geldi. Bursa Kent Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında çocuklar ve gençler, ormanların korunması ve doğa bilinci konusunda bilgilendirilirken birbirinden farklı etkinliklere katılma fırsatı buldu.

Çocuklar için eğlence ve eğitim bir arada

Üç boyutlu sinema, eğitici oyunlar ve atölye çalışmalarının yer aldığı tırda çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Orman sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi hedeflenen etkinlikte, çocukların doğanın korunmasına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Yeşil Vatan Tırı'nın, çocuklara ormanların önemi ve doğanın korunması konusunda bilgi aktararak eğitim ve farkındalık faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek

Bilecik ve Yalova'nın ardından Bursa'ya gelen Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, 28-31 Ekim tarihleri arasında Bursa Kent Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Saat 09.00 ile 18.00 arasında açık olan etkinlik alanı, çocukları ve gençleri çeşitli etkinliklere katılmaya davet ediyor.

Kaynak: İHA
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