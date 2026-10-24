Yeşilay Genel Başkanı Dinç: "Kayseri’miz hiçbir bağımlının olmadığı bir şehir olarak hem Türkiye’mize hem dünyamıza örnek olacak" - Son Dakika
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Yeşilay Genel Başkanı Dinç: "Kayseri’miz hiçbir bağımlının olmadığı bir şehir olarak hem Türkiye’mize hem dünyamıza örnek olacak"

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Yeşilay Genel Başkanı Dinç: "Kayseri’miz hiçbir bağımlının olmadığı bir şehir olarak hem Türkiye’mize hem dünyamıza örnek olacak"
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Kayseri Şubesi’nin yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, "Kayseri’miz hiçbir bağımlının olmadığı bir şehir olarak hem Türkiye’mize hem dünyamıza örnek olacak" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Kayseri Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, "Kayseri'miz hiçbir bağımlının olmadığı bir şehir olarak hem Türkiye'mize hem dünyamıza örnek olacak" dedi.

Kayseri'de restore edilen Gavremoğlu Konağı'nda açılan Yeşilay Şubesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Yeşilay Gençlik Merkezinin açılışına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşma yapan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri'yi bağımlı bir kişinin dahi kalmadığı örnek bir kent yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Gariplerin, kimsesizlerin ve hayatının en zor döneminde olan insanların, duaları, bir şehir için rahmet ve berekettir. Kayseri'deki rehabilitasyon merkezimizde, çok mağdur ve mazlum, hayatla bağı çok incelmiş kardeşlerimiz, yeniden hayata tutunuyorlar. Bu inşallah Kayseri'miz için çok büyük rahmet vesilesi olacak. Bu çalışmalarımızı yürütürken, Kayseri'deki çok sayıdaki büyüğümüzden destek alıyoruz. Çünkü çok fazla cephede çok güzel çalışmalar gidiyor. Bizim derdimiz, bağımsızlık derdi. Hulusi Akar Bakanımız, uzun yıllar toprağımızın bağımsızlığı için mücadele etti. Şimdi de insanımızın bağımsızlığı için mücadele ediyor. Kayseri'miz hiçbir bağımlının olmadığı bir şehir olarak hem Türkiye'mize hem dünyamıza örnek olacak. Bu konuda heyecanımız var. Olması için de her türlü imkanımız var. İnşallah bu hayalimiz yaptığımız çalışmalarla gerçeğe dönüşmüş olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir mücadele verdiklerini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Bizim çok çalışıp, tarihimize hakim olmamız lazım. Günümüze hakim olmamız lazım. Ülkemizin ve milletimizin gelişmesi için kalkınması için yapılması gereken ne varsa her şeyi devletten beklememiz lazım. Hep beraber çalışacağız. Şu anda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten büyük bir mücadele var. Ülkemizi milletler ailesi içerisinde ve dünyada layık olduğu seçkin ve saygın yere oturtacağız. Bunun için herkes elini taşın altına koyacak. En önemlisi birlik ve beraberlik" dedi.

Bağımlılığın sigara ile başladığını aktaran Akar, "Cumhurbaşkanımızın, sigaraya karşı yaptığı mücadeleyi bazılarımız fantezi olarak görebilir. Fakat inanın her şey sigarayla başlıyor. En lanet olan şey sigara ve biradır. Çünkü en masım görünen onlar. Bu sigara gidiyor ve uyuşturucuya dönüşüyor. Birayla başlanıyor ve her çeşit içiliyor. Çocuklarımız uyuşturucuya tenezzül etmesin. Haram bir şekilde yoldan çıkmasın" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Yeşilay için adeta bir pilot il olduğunu belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri'de Yeşilay'ın Kayseri için örnek projelerini tanıtma ve anlatma fırsatı buluyoruz. Yeşilay Mehmet Dinç başkanlığında özellikle son yıllarda, çok önemli atılımlar ve uygulamalar yaptı. Kayseri'de bu manada adeta bir pilot il gibiydi. Avrupa'nın en donanımlı en planlı ve en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezi Kayseri'de oldu. Kayseri'de 5 branşı olan Yeşilay Spor Kulüpleri kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Yeşilay'a böyle muhteşem bir alanı vermiş olması da bambaşka bir anlam ifade ediyor. Kayseri'ni Yeşilay'ın pilot ili olmasından dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında, "Yerel yönetici denilince, her konu onun alanına girer. Valimizle dayanışma içerisinde bu konuda çok şükür milletvekillerimizle ve STK'larımızla Kayseri'mizde bir berekete vesile olduğumuza inanıyoruz. Ancak yeter mi? Bence yetmez. Gavremoğlu Konağı bir harabeydi. İçerisinden yüzlerce ton hafriyat çıktı. Ben Melikgazi Belediye Başkanıyken, burayı kamulaştırdık ve restoresini yaptık. Bir fonksiyon yüklemezsiniz restore ettiğiniz eserlerin hiçbir önemi yok. Tekrar eskiye dönüyor. O yüzden en güzel yere en güzel şekliyle emanet ettiğimizi görmenin mutluluğunu yaşadığımı buradan ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir de açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada Kayseri'miz ve gençlerimiz için güzel bir başlangıca hep birlikte şahit olmak için bir aradayız. Yeşilay Kayseri Şube'mizin, gençlik merkezimizin ve YEDAM'ımızın şehrimize ve geçlerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle açılış yapıldı.

Kaynak: İHA
Mehmet DinçTürkiyeKayseriYerelSon Dakika

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