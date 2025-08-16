Yıldırım, AK Parti'nin 24'üncü yılında bakanlarla Ankara'da buluştu - Son Dakika
Yıldırım, AK Parti'nin 24'üncü yılında bakanlarla Ankara'da buluştu

16.08.2025 12:00
AK Parti'nin 24'üncü Kuruluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım; Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Ankara'daki buluşmada partinin 24 yıllık siyasi mücadelesi, Türkiye'ye kazandırılan yatırımlar ve gelecek vizyonu değerlendirildi. Görüşmede, illerin öncelikleri ve yürütülen projelere dair istişarelerde bulunulurken, Bilecik özelinde de çeşitli konular gündeme geldi. Buluşmaya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "AK davamızın 24'üncü yılında, kıymetli bakanlarımızla bir araya gelerek Bilecik'imizin ihtiyaçlarını ve taleplerini aktardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
