Yıldırım, AK Parti\'nin 24\'üncü yılında bakanlarla Ankara\'da buluştu

AK Parti'nin 24'üncü Kuruluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım; Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Ankara'daki buluşmada partinin 24 yıllık siyasi mücadelesi, Türkiye'ye kazandırılan yatırımlar ve gelecek vizyonu değerlendirildi. Görüşmede, illerin öncelikleri ve yürütülen projelere dair istişarelerde bulunulurken, Bilecik özelinde de çeşitli konular gündeme geldi. Buluşmaya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "AK davamızın 24'üncü yılında, kıymetli bakanlarımızla bir araya gelerek Bilecik'imizin ihtiyaçlarını ve taleplerini aktardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK