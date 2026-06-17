Bodrum'da 8 bin TL'lik hesap kaçağı - Son Dakika
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Bodrum'da 8 bin TL'lik hesap kaçağı

17.06.2026 14:45
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restorana giden iki kişi, 8 bin TL tutarındaki hesabı ödemeden işletmeden kaçarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahıslar, işletmecilerin dalgınlığından faydalandı.

Bodrum ilçesinde lüks bir restorana giden iki şahıs, gece boyunca yiyip içtikleri 8 bin liralık hesabı ödemeden, işletmecilerin dalgınlığından faydalanıp kaçtı. Sipariş ettikleri alkol, meze ve ızgara çeşitlerinin ardından arkalarına bakmadan koşan şahısların o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bodrum'da 8 bin TL'lik hesap kaçağı

SİPARİŞ EDİP GECE BOYUNCA YİYİP İÇTİLER

Olay, Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki Bitez Köftecisi adlı mekanda yaşandı. Mekana gelen 2 erkek şahıs; ızgara ve meze çeşitleri, salatalar, meyve, peynir, enginar ile 2 şişe yerli alkol siparişi verdi. Gece boyunca yiyip içen 2 şahıs, restoran işletmecilerinin dalgınlığına getirip mekandan ayrıldı.

Bodrum'da 8 bin TL'lik hesap kaçağı

MASAYI BOŞ GÖREN İŞLETMECİLER ŞOKU YAŞADI

Şahısların koşarak uzaklaşma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şahısları oturdukları yerde göremeyen restoran yetkilileri, büyük bir şok yaşadı.

Bodrum'da 8 bin TL'lik hesap kaçağı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Bodrum, Muğla, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da 8 bin TL'lik hesap kaçağı - Son Dakika

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