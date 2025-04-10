Yozgat Belediyesi'nin Mali Durumu İyileşti - Son Dakika
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Yozgat Belediyesi'nin Mali Durumu İyileşti

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Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bir yıl önce devraldığı mali sorunlu belediyeyi büyük ölçüde düzelttiklerini açıkladı. Önceki yönetimin kötü yönetimini eleştiren Arslan, mali dengeleri sağladıklarını ve gelir-gider dengesini önemli ölçüde iyileştirdiklerini belirtti.

10.04.2025 11:55  Güncelleme: 12:13
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Bir yıllık görev süresini değerlendiren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, borçlu bir belediye devraldıklarının altını çizerek, "Yozgat Belediyesinin mali dengesi büyük ölçüde kurulmuş durumda. Bizden önceki bir yılda belediyenin gelirleri yaklaşık 828 milyon. Bizim bir yılımızda, geçen sene 1 Nisan'dan bu tarafa bir milyar 979 bin lira" dedi.

Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bir yıllık görev süresince belediye ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla Belediye Büyük Sinema ve Kültür Merkezi salonunda bilgilendirme toplantısı yaptı.

Halkın ilgi gösterdiği toplantıda, kendisinden önce 5 yıl görev yapan AK Partili Belediye Başkanı Celal Köse'nin kötü bir yönetim gösterdiğini belirten Arslan, "5 yıllık dönemde kötü bir yönetim oldu ve biz kötü bir tablo teslim aldık ama bu tablo bizi yıldırmadı, işimizi yapma gayreti içerisinde olduk" diye konuştu.

"Yozgat Belediyesinin mali dengesi büyük ölçüde kurulmuş durumda"

Bir yıl önce görevi devraldığında en büyük sorunun mali konular olduğuna vurgu yapan Yozgat Belediye Başkanı Arslan, mali dengenin büyük ölçüde kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyede personel fazlalığı var ama bir taraftan da personel açığı var, böyle bir sıkıntımız var. Öbür taraftan da, altından kalkılması mümkün olmayan mali külfet var. Geldiğimiz noktada, bir yıl sonra, bizim bütün önceliğimiz, ilk etapta belediyeyi mali disiplin altına almak için gayret etmek oldu. Meclisten destek istedik, o desteği de bulduk. Geldiğimiz noktada Yozgat Belediyesinin mali dengesi büyük ölçüde kurulmuş durumda. Bizden önceki bir yılda belediyenin gelirleri yaklaşık 828 milyon. Bizim bir yılımızda, geçen sene 1 Nisan'dan bu tarafa bir milyar 979 bin lira. Takdir sizlerin, takdir Yozgat'ın, takdir Türkiye'nin... Yüzde 45.42 bütçe açığı olan bir belediyeyi yüzde 5.3 bütçe açığı olan bir belediye haline getirdik. Gelir gider dengesi arasında baktığımız zaman bizden önceki bir yılda yüzde 45.42, yani gelirleri giderlerinin ancak yarısını karşılayan bir belediye. Nerden nereye gelmişiz. 2025'in ilk 3 ayında, ocak, şubat, mart, Yozgat Belediyesinin gelirleri 373 milyon, giderleri 352 milyon. İşin özeti şu; Yozgat iyi yönetiliyor. Geldiğimizde Yozgat Belediyesinin borcu 1 milyar 913 milyon, yaklaşık 2 milyar, yani 2 katrilyon. Yozgat Belediyesinin şu andaki borcu 1 milyar 120 milyon. Birileri çıkıp, diyebilir ki; 'senin işin bu, bununla neden övünüyorsun.' Be de derim ki; Benden önceki neden yapmamış, yapılabiliyorsa, bir sene de mali durum bu kadar düzeltilebiliyorsa."

"Sahada çalışacak personel yok"

Yozgat Belediyesinde personel fazlasının olduğunu bildiren Arslan, buna karşılık sahada çalışacak personel açığının olduğunu aktardı. Arslan, "Net rakamları söyleyeyim, geldiğimizde 996 personelimiz vardı, şu anda 922 personel var. Yani adam almamışız. ve biz bunların hiçbirisini çıkarmadık. Bunlar emeklilik sebebiyle, başka sebeplerle, disiplin soruşturmaları sebebiyle, ya da daha iyi iş bulma sebebiyle, ya da bizim çalışma sistemimize ayak uyduramama sebebiyle ayrılan arkadaşlarımız. Bu personel sayımız şöyle fazladır; büro personelimiz çok fazla ama sahaya çıktığımız zaman personel sıkıntısı çekiyoruz. Temizlik konusunda sıkıntılarımız var, su-kanal konusunda sıkıntılarımız var, fen işlerinde sıkıntımız var. İşin özeti şu; sahada çalışacak personel yok, fazla personel içerisinde" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat Belediyesi'nin Mali Durumu İyileşti - Son Dakika

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