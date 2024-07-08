Yozgat Gençlik Merkezi'nde Gençlere Yönelik Kurslar İlgi Görüyor

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik kariyer gelişimi ve kişisel yeteneklerin artırılmasına yönelik kurslar ilgi görüyor. Merkezde resim eğitimi alan gençler, Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, milli parkın güzelliklerini resmetmeye çalıştı.

Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun ve Çekerek ilçelerinde bulunan Gençlik Merkezlerinde genç ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel kurslar açılarak, gelişimlerine destek verilip, boş zamanlarını değerlendirmelerine zemin hazırlanıyor. Gençlerin sivil toplum çalışmalarına katılımı, kişisel gelişimlerine destek, meslek edinme, sınavlara hazırlanma konularında da eğitim faaliyetleri düzenleyen gençlik merkezleri, sosyal ve kültürel etkinliklere de imza atıyor. Farklı alanlarda aldıkları eğitimler ve katıldıkları kapsamlı çalışmalar gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Yozgat Merkez Gençlik Merkezi'nde açılan resim kursuna katılan gençler, hem piknik yaptı hem de Çamlık Milli Parkı'nın güzelliklerini farklı bakış açılarıyla resmetmeye çalıştı.

Resim Öğretmeni Şule Tunçyürekli, "Çamlık manzarası resmediyoruz. Akrilik boya, pastel boya, kara kalem çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimize doğa çalışması yaptık. Kursa devam eden küçük yaş gruplarında şimdilik 47 tane öğrencimiz var, iki grup olarak. Kurslar kışın okul olduğu için hafta içi çok talep olmuyor, hafta sonları devam ediyor. Ama yaz döneminde hafta içi ve hafta olmak üzere devamlı var" dedi.

Gençlik Merkezi Koordinatörlerinden Kübra Dönergöz ise "Gençlerimiz, gençlik merkezinde sanatsal aktivitelerle boş zamanlarını daha kaliteli geçiriyorlar. Gençlerimiz için gayet kaliteli, güzel bir ortam. Sadece eğitim yok, müziksel anlamda da gitar, bağlama, keman, piyano kurslarımız var. Akrilik boyalar yapıyoruz, resim sanatında, kara kalem, resim, yetenek sınavına hazırlananlar oluyor" diye konuştu.

"Gençlerin talepleri doğrultusunda faaliyet geliştiriyoruz"

Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat merkez ile birlikte 5 ilçede gençlik merkezinin bulunduğunu, Yerköy ilçesinde de önümüzdeki günlerde bir yenisinin açılacağını bildirdi. Gençlik merkezlerinde açılan kursların gençlerin talepleri doğrultusunda şekillendiğine dikkat çeken Sapmaz, şöyle konuştu:

"Yozgat'ta beş tane gençlik merkezimiz var. Biz gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmek için çalışıyoruz. Gençlerin, bağımlılıkla mücadele ve değişik alışkanlıklara gitmemesi için gençlik merkezlerimizde etkinliklerle, aktivitelerle serbest zamanlarını daha etkin, daha verimli kullanmalarına çalışıyoruz. Sene içerisinde gençlerin gençlik merkezine gelmesi için kültürel sanat, spor bütün alanlarda varız; satranç kursu, el sanatları kurslarımız, akıl zeka kurslarımız, dil kurslarımız, atölye çalışmalarımız, kütüphanemiz, kodlama kurslarımız. Gençler Gençlik Merkezi'ne geldiğinde eğer bir fikri varsa ve onun gençlik merkezinde uygulanabilirliği varsa biz o faaliyetlerin tamamını yapıyoruz. Gençleri, şu faaliyetlere katılacaksınız diye sınırlamıyoruz. Gençlerin talepleri doğrultusunda faaliyet geliştiriyoruz. Yaz okulları kapsamında da yine hem hafta içi hem hafta sonu kurslarımız var. El sanatları, satranç, akıl zeka oyunları, ebru kursumuz gibi kurslarla gençleri hem eğitirken aynı zamanda bazı bilgileri çocuklara vermeye çalışıyoruz. Gençlerimiz de daha etkin olsunlar istiyoruz, gönüllülük faaliyeti yapsınlar istiyoruz. Doğa temizliği yapıyoruz. Ağaç dikme faaliyetleri yapıyoruz. Çevre temizliği yapıyoruz ve bazen de gençlerimizi bugün olduğu gibi yaptığı işlemleri daha görünür kılmak ve gençlik merkezlerinin görünümünü artırmak için toplumun yoğun olduğu yerlerde de faaliyetler yapıyoruz. Telefonların başından, bilgisayarların başından, odadan çıkartarak gençleri doğayla iç içe ve biraz daha sosyal medyadan uzak etkinliklerle gençleri yüz yüze getirmek istiyoruz. Bugün de gençlik merkezimizde el sanatları kapsamında dönem içerisinde resim kurslarına katılan gençlerimizi gölet kenarına getirip, farklı bir etkinlik olsun istedik. Gençlerimiz aynı zamanda resim ve sanatla ulaşırken sosyal hayatta da yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesela bu gençlerimiz yarın güzel sanatlar akademisine de hazırlıyoruz. Bu şekilde gençlik merkezleri faaliyetlerini hem güncellemeye hem de faaliyet etkinliklerini arttırmaya çalışıyoruz."