Yozgat'ta M Çiçeği Hastalığına Karşı Hijyen ve Temizlik Uyarısı - Son Dakika
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Yozgat'ta M Çiçeği Hastalığına Karşı Hijyen ve Temizlik Uyarısı

Yozgat\'ta M Çiçeği Hastalığına Karşı Hijyen ve Temizlik Uyarısı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 'M Çiçeği' hastalığının Türkiye'de henüz görülmediğini vurgulayarak, vatandaşları temizlik, hijyen ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Virüsün, insandan insana geçebileceğini belirten Kozan, herhangi bir vaka için hazır olduklarını ifade etti ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemine değindi.

02.09.2024 17:22
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, "son dönemde adından sıkça söz edilen "M Çiçeği" hastalığının henüz Türkiye'de görülmemesine karşın vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini" söyledi. Kozan, "Temizlik, hijyen ve mesafe kurallarına uymak gerekir" dedi.

"M Çiçeği"nin genellikle Afrika'nın tropikal bölgelerinde bulunan ve nadiren Avrupa ile Amerika kıtalarında görülen bir zoonotik virüs hastalığı olduğunu hatırlatan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, sadece "M Çiçeği" hastalığı için değil, diğer tüm viral hastalıklar için hijyen, temizlik ve mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkati çekti.

"M Çiçeği" virüsünün, insandan insana da geçebileceği, bu geçişin genellikle yakın fiziksel temas, salgıların paylaşılması veya kontamine olmuş yüzeyler aracılığıyla olduğu da vurgulayan Kozan, hijyen kurallarına dikkat edilmesinin hastalığın yayılmasını önlemek açısından oldukça önemli olduğunu vurguları.

"Temizlik, hijyen ve mesafe kurallarına uymak gerekir"

Dr. Mustafa Kozan, herhangi bir vakaya karşı hazırlıklı olduklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"M Çiçeği rahatsızlığı daha çok solunum yolu enfeksiyon ve alt solunum yolu enfeksiyon bulguları ve döküntülü olarak kendini belli eden bir rahatsızlık. Öksürük, nefes darlığı, geniz akıntısı, balgam çıkarma ve çeşitli yerlerde özellikle üst ekstrem gibi yerlerde döküntü, nekrotizan döküntü dediğimiz yapılarla kendini belli etmektedir. Şu an ülkemizde gözükmüyor, Yozgat'ta da herhangi bir vaka tespitinde bulunulmadı. Hastanemiz daha önceki dönemde Covid pandemisi de geçirdiği için her türlü bir vakaya karşı hazırlıklı durumda. Gerek izolasyon odalarımız, yoğun bakım odalarımız, poliklinik şartlarımız ve havalandırma sistemlerimiz tamamıyla herhangi bir oluşacak vakaya hazırlıklı durumdadır. Bizim halkımıza da önerdiğimiz nokta şunlardır; öncelikli olarak hijyen kurallarına uyması gerekir, bütün viral hastalıklar için mesafe kuralına uyması gerekir, temizlik kuralını mümkün olduğu kadar azami dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu sadece yeni oluşacak bir maymun çiçeği gibi rahatsızlıklara değil, bütün viral hastalıklar için, toplumsal bağışıklığın kazanması, toplumsal hastalıkların sıkıntı oluşturmaması için çok dikkat edilmesi gereken durumdur. Herhangi bir sıkıntı oluşursa da hastanemiz tüm hazırlıklarıyla, ekipmanlarıyla hazır durumdadır. M Çiçeği rahatsızlığı solunum yoluyla bulaşan bir rahatsızlıktır, hızlı bir bulaşır ve herhangi bir ortamda bulunduğu zaman bulaşır. O yüzden temizlik, hijyen ve mesafe kurallarına uymak gerekir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta M Çiçeği Hastalığına Karşı Hijyen ve Temizlik Uyarısı - Son Dakika

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