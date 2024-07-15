Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Yozgat\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Yozgat Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenledi.

15.07.2024 16:48  Güncelleme: 16:55
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenledi.

Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AKP Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, kurum amirleri, polis ve jandarma personeli ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Şehitlerin huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için önce Kur'an-ı Kerim tilaveti, ardından Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden tarafından şehitlerin hatırası için dua okudu. Törenin ardından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen törende duygulu anlar yaşandı. Diyarbakır Lice'de 1997 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Salih Ekici'nin annesi Zahire Ekici, oğlunun fotoğrafını okşayarak sevdi, tören boyunca mezarının başından ayrılmadı.

"Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şehitlikteki programın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk milletinin feraseti ve cesaretiyle şahlanan, tarih sayfalarına yazılan bir 15 Temmuz gününde şehit ailelerimizle birlikte şehitlerimizin huzurundayız. Malumlarınız olduğu üzere 15 Temmuz gecesinde hain darbe girişimine karşı Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ferasetini ve cesaretini ortaya koymuş, cumhuriyetine ve demokrasisine olan sadakatini ve bağımlılığını bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. Tabi bu gecede 250 şehit ve 3 binin üzerinde gaziyle kahramanlık destanı yazan milletimiz sadece kendisine, kendi topraklarına değil bu duruşuyla, bu cesaretiyle bütün dünyaya da örnek olmuştur. Benzeri örnekleri ve o örneklere dair diğer ülke milletlerinin, Türk milletinden örnek alarak göstermiş olduğu duruşu yakın zamanlarda hepimiz gördük, hepimiz gözlemledik. Bu vesileyle gerçekten 15 Temmuz gecesinde feraset ve liderliğiyle milletini etrafına alarak demokrasiye ve cumhuriyete karşı bir bağlılık örneği sergileyen, kahramanlık destanı yazan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün büyük Türk milletine şükranlarımı arz ediyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. O gecede yine duaları ile milletimize destek olan her kim varsa onlara da buradan saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimizin ömrü uzun olsun."

Fotoğraf Sergisi açıldı

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami'de okunan mevlidin ardından Meydan Yeri Caddesinde, 15 Temmuz gecesinde çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler, vatandaşlarla birlikte fotoğrafları inceledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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