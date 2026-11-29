Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta artan fiyatlar karşısında sabit gelirli vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşarken, esnaf da işlerin durgunluğundan yakınıyor. Kent sakinlerinden Bekir Korkmaz, bazı emeklilerin ve küçük esnafın fırınlardan bir gün önceden kalan bayat ekmekleri aldığını belirterek, "Millet yaşamıyor, ayakta kalmaya uğraşıyor" dedi.

Yozgat'ın en işlek noktalarından Meydan Yeri ve gıda ürünlerinin satıldığı Un Pazarı bölgesinde esnaf, müşteri azlığından şikayetçi. Tamirci esnafı ise artan malzeme fiyatları nedeniyle işlerinin giderek zorlaştığını ifade ediyor.

"BAZEN BAYAT EKMEK BULAMIYORUM"

Yozgat'ta önceki dönemlerde bağımsız belediye başkanı adayı da olan Bekir Korkmaz, Yozgat'ın sanayiden, istihdama yönelik işletmelerden mahrum olduğunu hatırlattı, bu nedenle de çalışan kesim dışında kalan insanların önemli bölümümün sabit gelirlere sahip olduğuna dikkati çekti. Artan fiyatlar nedeniyle sabit gelirli vatandaşın alım gücünün düştüğünü anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Yozgat maalesef çok garip bir memleketimiz. Aşevinin, çeşitli kurumların desteğiyle ayak durmaya çalışanların, hatta birçok emekli memurumuzun, küçük esnafımızın sabah erkenden fırınlardan bir gün önceden kalan bayat ekmekleri aldıklarına şahit oluyorum. Yıllardır yol boyundaki, köydeki köpeklere zaman zaman fırınlardan ekmek alırım. Bazen bayat ekmek bulamıyorum. Vatandaş kediyi bahane ediyor. Çünkü toplumca tanınmış bir adam. Diyor ki, 'Bizim mahallede kedilere falan veriyorum'.

Yozgat'ın sanayisi yok, iş alanlarımız yok, tarımı bitirdik. Sosyal devletçilik adına köylüyü metropollere taşıdık. Yardımlarla, kurumların merhametiyle geçinmeye zorladık. İş sahası ortada. Gençlerimizi okutmuşuz, binbir umutla mühendis etmişiz, mimar etmişiz. Ankara'da eğer dayısı yoksa iş bulamıyor. Kimisi mağazalarda, kimisi marketlerde."

"GIDA SATIŞI YAPILAN YERLERDE HALKIN ALIŞVERİŞİ ÇOK AZ"

Un Pazarı bölgesine alışveriş için gelen Özgür Karslıoğlu adlı yurttaş ise şunları söyledi:

"Gerçekten alım gücü çok düşük, esnafın yüzü gülmüyor, halkın yüzü gülmüyor. Bir ağabeyimizin kurban bağışı oldu geçenlerde, etleri götürdüğümde insanlar çok sevindiler, çok duygulandım, çok üzüldüm.

Çocukların okuması, yakıt parası, elektrik parası, telefon paraları, halkı nereden soyacaklarını artık şaşırdılar. Onların borçlarını halk ödemekten perişan durumda. Sessizlik her zaman tehlikelidir. Halk çok sessiz. Ama içten içe hükümete karşı müthiş bir kızgınlık içerisindeler, her gördüklerini, sıkıntılarını iletiyorlar. Biz de çok üzülüyoruz. Yozgat'ın meşhur kıymalı pidesi vardır. Mutlaka her öğlen insanlar kıymalı yaptırıp yerler. İnanın içeride 2-3 kişi ancak var. Marketlere, lokantalara bakın, alışveriş yapan insanların sayısı çok az. Ondan daha çok fark edebilirsiniz, mağazaları artık es geçiyorum gıda satışı yapılan yerlerde halkın alışverişi çok az."

"VATANDAŞ ÇARESİZ, NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"

Ayakkabı ve çanta tamircisi Yaşar Kaymaz da şunları anlattı:

"Vatandaşın alım gücü düşük. Şu durumda eskiye rağbet olmaya başladı. Piyasa iyice aldı, vurdu, sahip yok. Eskiden simit parasına, çorap parasına ayakkabı alıyorlardı. Şimdi simidi de alamazlar, çay da içemezler. Ortam belli. Fiyatlar yükseldi. Geçen sene bin liraya satılan ayakkabı şimdi 6 bin lira. Hadi alsın bakayım, nasıl alacaksa? Tamirattaki malzeme fiyatlarımız da arttı. Bizim yapım güçleri de pahalanmaya başladı. Ne yapacağız, bilmiyoruz. Piyasada durgunluk var. İş durgunluğu da var. Vatandaş çaresiz, ne yapacağını bilmiyor. Eskiyi yaptırırsa yaptıracak, yaptırmazsa kaldı ortada."

"23 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞININ 13 BİN LİRASI KİRAYA GİDİYOR"

Emekli olmasına karşın geçinebilmek için çalışmak zorunda olduğunu aktaran Şahin Ekici de "23 bin lira emekli maaşının 13 bin lirası kiraya gidiyor. 5 bin lira elektrik, su, doğal gaz... Kalan 5 bin lirayla geçin. Pazarlara gidiyorum,hayvan alıp satıyorum, iyi kötü. Emekliyim çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli Dursun Ayer de, "Son zamanlarda aileni alıyorsun, çarşıya pazara iniyorsun; 2 liralık malı 3 liraya, 10 liralık malı 15 liraya satın alıyorsun. Ondan sonra eve varıyorsun. Ev kirası derdi var. Elektrik, su parası var. Telefon parası var. Geçim derdi var. Mutfak masrafı. Açın halinden tok anlar mı? Anlamaz. Bizi de milleti de pek kimse anlamıyor" dedi.