Yozgat'ta İsrail'in Filistin'e saldırısını protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta İsrail'in Filistin'e saldırısını protesto yürüyüşü düzenlendi

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Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar İsrail'in Refah kentindeki Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atıldı ve bir açıklama yapıldı.

28.05.2024 13:01
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar İsrail'in Refah kentindeki Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Yozgat'ta Akşam namazı sonrası üniversite öğrencileri, cami cemaati ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çapanoğlu Büyük Cami avlusunda İsrail'in Refah kentindeki Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etmek için bir araya geldi. Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturdu kalabalık, cami avlusundan başlayıp, Meydanyeri Caddesinden yürüyerek Cumhuriyet Alanı'na ulaştı. Yürüyüş sırasında, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika, Nehirden denize özgür Filistin, Yozgat'tan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atıldı.

Cumhuriyet Alanı'nda Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültes öğrencisi Şule Meryem Abak, sanın açıklamasını okudu. Açıklamada, uş görüşlere yer verildi:

"Katil Siyonistler, güvenli bölgeleri vurarak insanlık tarihine benzeri görülmemiş bir katliam gerçekleştiriyor. İzzetli Aksa Tufanı mücadelesinin başarılı operasyonları ile azgınlaşan İsrail rejimi, 2 milyon insanın sıkıştığı Refah topraklarına yeni bir katliam için girdi. Soykırım amacıyla sivil Filistin halkını küçük bir bölgeye sıkıştırdı. İşgalci İsrail, insanlık tarihinin boyunda görülen, en aşağılık terör yapılanması olduğunu bir kez daha ifşa etmiştir. Terör devleti İsrail'in cephede mücahit Hamas'a karşı alamadığı zaferi evlerini yıktığı ve çadırda kalmalarına sebep olduğu sivil Filistin halkına zulmederek göstereceğini zannetmektedir. Köşeye sıkışan Filistin halkı değildir. Köşeye sıkışan Netanyahu'nun cinayet şebekesidir. Gölgesine sığınarak istediği zulümleri işleyebileceğine inandığı Amerika'nın emperyalizminin ve küresel Siyonist lobisinin sonu yakındır. Bu zulme göz yummayan ve mazlumlar için vicdanı sızlayan bütün insanlığa çağrımızdır: Hep birlikte İzzetli Gazze halkının ve Aksa Tufanı'nın çağrısına kulak verelim. Sesimize her gün daha da yükseltelim, alışmayalım, eylemleri artıralım. Boykotu sürdürelim. Zalimin yanında duranları ve hatta susanları hep beraber ifşa edelim."

Yozgat\'ta İsrail\'in Filistin\'e saldırısını protesto yürüyüşü düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta İsrail'in Filistin'e saldırısını protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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