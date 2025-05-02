Yozgat'ta Jeotermal ile Tarımsal Üretim Artıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklıktan da etkilenen Yozgat'ta, tarımsal üretimin devamlılığı için farklı alternatiflere yönelim başladı. Mevcut su kaynaklarının tasarruflu kullanılması amacıyla kapalı devre ve damlama sulama sistemleri devreye sokulurken, jeotermal kaynaklar kullanılarak, topraksız tarım uygulamasının yaygınlaştırılması planlandı.

Türkiye'nin jeotermal kaynak bakımından Afyonkarahisar'dan sonra ikinci sırada yer alan Yozgat'ta, önceki yıllarda Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde kurulan seralarda topraksız tarım uygulaması ile üretilen domatesler, hem yurt içi talebi karşılıyor hem de yurt dışına ihraç edilerek, ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. İki ilçede kurulu seralar dışında sıcak su genel olarak kaplıcalarda değerlendiriliyor.

Yerköy ilçesindeki kaynaklar ise yıllardır boşa akıyor. Ekonomisi tarıma dayalı ilde, sulamada yaşanılan sorunlar, kuraklık, iklim değişikliği, son yıllarda tarımsal üretimi de olumsuz etkilemeye başladı. Tarımsal üretimin artırılabilmesi için, kuraklığa dayanıklı ürünlerin ekimi, mevcut su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına yönelik çalışmalara topraksız tarım uygulamaları da dahil edildi.

Tarıma dayalı sera Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip Yozgat'ta bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla Yerköy ilçesinde bin 125 dekar alanda tarıma dayalı sera organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması planlanarak, bölgede başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor. Tarıma dayalı OSB'nin açılmasının ardından jeotermal kaynaktan yararlanılarak ısıtılacak seralarda, fide, sebze ve meyve üretiminin yanı sıra ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanarak, pazara sunulması sağlanacak.

Jeotermal enerji ile domates üretimi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jeotermal kaynak ile ısıtılan seralarda yılda 9 ay boyunca domates üretimi yapılarak hem ekonomiye hem de istihdama önemli destek veriliyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk ile birlikte, Sorgun'da jeotermal enerjiyle ısıtılan sera tesislerini ziyaret etti, sezonun ilk domates hasadına katıldı, işletme sahiplerinden bilgi aldı.

İşletme sahibi İrfan Altan, "Burada metrekareden 55- 60 kilo, yani dekarda 60 ton ürün alıyoruz. Bu ürünler Ankara, İzmir, İstanbul bazen yurt dışı, fiyatlara göre değişiyor. Oldukça güzel gidiyor, istihdam sağlanıyor burada 20 kişi çalışıyor. Dikimden 3 ay sonra üretim başlanır. 3 ay sonra üretim başladığında da bu üretim aşağı yukarı 9,5 ay sürer. 9,5 ay süresince bin 200 ton, 25 dekar alandan üretim alınır. Yurtiçi, yurtdışına da gidiyor" dedi.

"Topraksız tarımla yapılıyor, jeotermal olarak ısınıyor"

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, topraksız tarım uygulaması ile üretilen domateslerin bir bölümünün ihraç edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"25 dekar burada, diğer serada 25 dekar olmak üzere yaklaşık 50 dekarda domates üretimi gerçekleşiyor. Yıllık üretimimizde bu 2 serada, 50 dekarda 2 bin 500 ton civarında domates alıyoruz. Bu domatesleri yurt içinde yurt dışında pazarlaması sağlanıyor. Topraksız tarımla yapılıyor, jeotermal olarak ısınıyor. O yüzden zaten 8 ay boyunca burada bir üretim gerçekleşiyor. Jeotermal olmasaydı 8 ay boyunca bir üretimin den söz etmemiz mümkün değildir. Jeotermal kaynaklarını üretime çevirme noktasında burası önemli bir örnek, bunu da ilimiz genelinde yaygınlaşmaya devam ediyoruz."

"Yozgat olarak Jeotermal konusunda şanslı illerden birisiyiz"

Jeotermal kaynak bakımından Yozgat'ın şanslı illerden birisi olduğuna vurgu yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan şunları söyledi:

"Jeotermal üretim sırasındayız, 25 dekarlık bir alan üzerine kurulu bu alan. Sorgun ilçemizde ilk olduğu gibi, İç Anadolu bölgesinde de ilklerden. Bu ve benzeri tesislerimiz birbirine eklenerek, çoğalarak devam edecek. Sorgun'da bir diğer üreticimiz de yakın bir alan içerisinde üretimine devam ediyor. Yozgat olarak Jeotermal konusunda şanslı illerden birisiyiz. Oluşan bu örnekliği ilimize de yaymak istiyoruz. Bu amaçla da ilimiz Yerköy ilçesinde halihazırda mevcut olan kuyularımızla, jeotermal seracılık için kullanılmak üzere faaliyete aldık. Oradaki çalışmalarımızda hızlı bir şekilde devam ediyor. Kuyu nakilleri, kuyu merkezlerine intikalini sağladı arkadaşlar, çok yakın bir zamanda da inşallah o bölgede de üreticimiz sera inşaat çalışmalarına başlayacak."