Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Valiliği, pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde il genelinde güvenlik tedbirleriyle birlikte, karayollarında trafik kontrollerini artırdı. Polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 2 bin personel, tüm bölgelerde trafik denetimlerini bayram sonrasına kadar sürdürecek.

Doğu Anadolu bölgesindeki illerini batı bölgesindeki illere; Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan karayolunun kesiştiği Yozgat il genelinde, Kurban Bayramı öncesinde başlatılan denetimler, bayram sonrasına kadar belirlenen noktalarda gerçekleştirilecek.

Bayram süresince Uluslararası E-88 Karayolu'nun Yozgat'tan geçen kesiminin Muslubelen mevkii uygulama noktası ile birlikte, Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy kesimleri ile Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolunun Çalatlı, Sarıkaya, Boğazlıyan noktaları ve Atatürk Yolunun belirli kesimlerinde trafik ekipleri konuşlandırıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, emniyet, jandarma, sağlık, 112, belediye, AFAD, Çedaş, Sürmeligaz birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, bayram tatili süresince alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

"Trafik tedbirlerimiz ve yol radar uygulanmalarımız 24 saat devam edecek"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşlardan yolculuk esnasında mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını isteyerek, şöyle dedi:

"Kurban Bayramı'yla birlikte ilimize, yurt dışından ve diğer illerde yaşayan insanlarımızın gelişi, 8 ile komşuluğuyla da yolların kesiştiği bir coğrafyada olmamız hasebiyle ilimizden geçişi olacak transit trafik akışı, artan trafik araç sayısı sebebiyle maalesef bayramlar aynı zamanda da bizim zaman zaman canımızın yandığı trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği günler olarak karşımıza çıkıyor. Bayramlarda aldığımız trafik tedbirleri konusunda her şeyden önce şu ifade etmeliyim; 24 saat emniyetimiz, jandarmamız, ilgili birimlerimiz ve kurumlarımız tamamen bütün ekipleri ve görev alan görevli bütün arkadaşlarımıza birlikte sahada olacaklar. Trafik tedbirleri derken burada öncelikli olarak seçtiğimiz noktalar, kavşaklar, trafik kazalarında yaşandığı alanlar öncelikli uygulama alanlarımız olacak. Bu bayramda sayın bakanımızın da talimatlarıyla trafik tedbirlerimiz ve yol radar uygulanmalarımız 24 saat devam edecek, kesintisiz. Burada insanımızdan, hemşerilerimizden istediğiniz lütfen trafik kurallarına uyalım. Gerek sürücü, gerekse yolcu koltuğunda oturan bütün insanımız lütfen emniyet kemerlerini taksın. Bayram, bayram olsun, bayram acımız olmasın diyoruz."