Yozgat\'ta Hayvan Borsası ve Hastanesi Yeterince Tanıtılmıyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta besiciler, Çalatlı köyü yakınlarında toplam 95 bin metrekare alana kurulan Hayvan Borsası ve Hastanesi'nin yeterince tanıtılmaması ve eksiklerle açılmasına tepki gösterdi. Besi Duran Kayışdağ "Kurban satmak için geldik buraya, 5 gün oluyor geleli. 20 kadar hayvan getirdik ama siftahımız yok daha şu ana kadar. Vallahi mağduruz, zaten hayvan maliyetlerimizde bildiğiniz üzere yüksek. Pazardan kimsenin haberi yok. Bir tabelamız bile yok" dedi.

Yozgat'ta İl Özel İdaresi'nin projesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) mali desteğiyle Çalatlı köyü yakınlarına Hayvan Borsası ve Hastanesi yapıldı. Kurban bayramı öncesinde eksiklikleri giderilmeden açılan tesisin yerinin bilinmemesi, tanıtımının yapılmaması, yön levhaları ve pazarın girişinde bir tabela dahi olmaması, kurbanlık satmak için gelenleri de mağdur etti.

"Yozgatlı olarak vatandaşımız pazarımızı bilmiyor"

Pazara kurbanlık satışı için gelen Güdül Elmahacılı Köyü Muhtarı İsmail Uçar, pazarın nerede olduğunu alıcıların da satıcıların da bilmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda hiç satışlarımız yok. Buraya vatandaş beş gündür geldi. Pazarımızı tanıyan yok, bilen yok. Bize pankartlarımızı assınlar, vatandaşı buraya her saat başı belediye arabası getirsin. Vatandaşa yardımcı olmak amacıyla pazarımızın tanıtılması amacıyla bize yardımcı olsunlar. Biz şu anda mağdur durumdayız. Çiftçiyiz, biz hayvanımızı satamıyoruz. Pazar yerimizi bilmiyorlar daha doğrusu. Buraya gelen vatandaş Sorgun'a gidiyor, gerekiyorsa Yerköy'e gidiyor, pazarı arıyor. Dinlenme tesisine geliyor vatandaş geri dönüp gidiyor, 'gidiyoruz' diyorlar. Burada çiftçilerimiz de vatandaş da mağdur. Buralara bir sürü emek verilmiş, para harcanmış ama pazar tanıtılmamış, vatandaş bilmiyor. Yozgatlı olarak vatandaşımız pazarımızı bilmiyor. Eksiklerimiz var, eksiklerimizin tamamlanmasını bekliyoruz. Köylülerimizi buraya yönlendirmesini bekliyoruz. Burada perişanız şu durumda. Yerimizden mağdur değiliz. Yerimiz güzel olmuş ama vatandaş pazarımızı bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyor pazarın."

"Bu hayvanları satamazsak biz çok mağdur olacağız"

Besicilerden Bişek köyünden Duran Kayışdağ da şunları anlattı:

"Kurban satmak için geldik buraya, 5 gün oluyor geleli. 20 kadar hayvan getirdik ama siftahımız yok daha şu ana kadar. Vallahi mağduruz, zaten hayvan maliyetlerimizde bildiğiniz üzere yüksek. Kimisinin yem borcu var, kimisinin kredi borçları var. Bu hayvanları satamazsak biz çok mağdur olacağız. Görünüşte de satamayacak, çünkü hayvanımızı satmak için getirdiğimiz pazardan kimsenin bir haber yok. Şu anda mağduruz, Allah hayırlısını versin. Bir tabelamız bile yok. Ana yolun kenarında hayvan pazarını belirten bir tabelamız bile yok. Dinlenme tesisine gelip de dönen müşterilerimiz var, bizi arayan. 'Arayıp bulamadık kardeşim' diyor seni, aramış beni telefondan, pazarın burada olduğundan kimse bir haber. Bunun için yetkililerimizden ricamız var; zaten zaman da daraldı. Şu da Kurban Bayramı'na 12-13 günümüz kaldı, ilgilenilmesini bekliyoruz."

"Bu sene şurada büyükbaş 32 çadır var, yeni sene iddia ediyorum 10 çadır olmayacak"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de, besicinin de zor bir süreçten geçtiğini, birçok besicinin besicilikten vazgeçmek istediğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Yozgat'a hayvan pazarı yapıldı, bu sene de buraya getirdiler tanıtılsın diye ama şu an gerçekten buradaki hayvancılar sıkıntılı. Ben üç gündür mücadele ediyorum. Bugün belediye başkanıyla görüştüm. Belediye başkan yardımcısıyla görüştüm. Pankartlar yok, araba çıkışı yok. Vatandaşa reklam yok. Sayın Belediye Başkanımız her yarım saatte bir anons etme sözünü verdi, servise de bakacak. Pankartlar acilen asılacak. Çünkü köylü mağdur, girdi maliyetleri çok yükseldi. Hayvan fiyatı yükseldi, küçükbaş hayvan fiyatı. Ondan dolayı da burada da nereden bakarsın bak 70-80 tane çadır satıldı küçükbaş, büyükbaş. Bu insanlara daha beş günü bir Allah'ın kulu gelmedi. Gelmeyince bu Yozgat'ın hayvan alacak insanlar Sorgun'a gidiyor ya da Yerköy'e gidiyor. Bu da Yozgat'ı ve esnafını sıkıntıya düşürecek. Sadece esnaf düşmeyecek, hayvancı düşmeyecek, yem satan düşecek, diğer borçları olan düşecek, buna acil tedbir alınması lazım. Yer çok güzel, vatandaş rahat ama burasının tanıtımının yapılması lazım, acil tanıtım yapılması lazım. Yozgat'ın hayvan alacak insanlar buraya gelmesi lazım. Bilmiyorlar, Yozgat'tan en az 20 kişi aradı beni, 'Başkan hayvan pazarına nereye gitti' diye. Bir anons lazım, belirli yerlere 'Çalaklı bölgesine hayvan pazarı kurulmuştur' denilmesi lazımdı. Bu reklamla olacak, vatandaş ne bilsin. Acil tedbir alınması lazım, bu insanlar bu sıkıntıdan kurtulması lazım, stresten kurtulması lazım. Yer parası veriyorlar, burada günlük masrafları var. Bunlar hep zül insanlara. Sayın belediye başkanımızın buraya ağırlık vermesi lazım. 12 gün kaldı, bu 12 gün haricinde hayvan pazarı çalışacaksa burasının tanıtılması da lazım. Bu bir fırsat, bugün ne kadar tanıtırsak yarın o kadar istek olur.

"Kimle konuşsam hayvancılığı bırakacağını söylüyor"

Alıcılara da bir şey demiyoruz, bugün 21 bin lirayla 30 bin lira arası hisse başı. Alım gücü sıkıntılı. Ama hayvancının da bugün bir yem torbası 580 lira, o da sıkıntılı. Bugün 100 hayvan besleyen adamın günlük 14-15 bin lira gideri var, günlük. Bu insan ne yapacak? Bak göreceksiniz, bu sene şurada büyükbaş 32 çadır var, yeni sene iddia ediyorum 10 çadır olmayacak. Hangisiyle konuşuyorsam 'ben hayvancılık yapamayacağım' diyor. 60 bin lira küçük dana. 60 bin liraya alacak, bugün 100'e sattığı hayvanı. O maliyeti zaten 120'yi bulacak. 60'a alınan hayvan bir yılda 60 bin lirada yer. Onun için bu gidişat kötüye gidiyor. Bugünden bu insanlara yardımcı olunursa ne kadar az zarar edersek o kadar iyi olacak. Benim Ankara'da da çadırım var, iki gündür Ankara'daydım, orada 10 tane mal sattım. Ne olaydı da hep Ankara'ya gideydim, en azından satılıyor. Şimdi burada, bura tanıtılmazsa, bu insanların kucağında kalırsa bu insanlar her biri sıkıntı çekecek. Belki yarın çadır bulsam samimi söylüyorum buradan malı kaldırıp Ankara'ya götüreceğim. Bu şekilde burada hayvan satılmaz."