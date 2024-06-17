Yozgat'ta Kurbanını Kesen Vatandaş Soluğu Çamlık Milli Park'ta Aldı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı, kurbanını kesen vatandaşların akınına uğradı. Yangın konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yangınlarda en çok karşılaştığımız konu insani kusurlar ve insandan kaynaklı olaylar. Dolayısıyla bu vesileyle de insanımızdan istirhamımız ormanlık alanlarda kontrollü piknik alanları hariç ateşli piknik yapmamaları, anız yakmaktan uzak durmalarıdır" dedi.

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının üzerinde seyretmesi, bayramın ikinci gününde Çamlık Milli Parkı'na olan talebi artırdı. Girişlerin ilk iki gün ücretsiz olduğu çamlıkta vatandaşlar, ağaçların gölgesi altında bir yandan mangal ve semaver yakarken bir yandan da yürüyüş yapıp oyun oynayarak bayram tatilinin tadını çıkarıyor. Yozgat Valiliği, gece saat 22.00'dan sabah saat 05.00'a kadar Çamlık Milli Parkı'na girişlerin yasaklandığını duyurdu.

"Havaların sıcak olması da piknik alanlarına insanların yönelmesini biraz daha tetikliyor"

Ankara'dan gelen misafirleriyle birlikte Çamlık Milli Parkı'na gelen Yalçın Görgeç, "Bayram tatilinde misafirlerimiz var. Misafirlerimizle birlikte Çamlık Milli Parkı'mızda bugün bir piknik yapmayı planladık. Sabah biraz erken gidelim diye düşündük. Çünkü bayram aralığında biraz kalabalık oluyor, bayram tatillerinde burası. Çok güzel bir yer. Herkesi buraya gelmeyi tavsiye ederim. Havaların sıcak olması da piknik alanlarına insanların yönelmesini biraz daha tetikliyor. Bu da bir vesile oluyor. İnsan doğaya çıkınca biraz daha rahatlıyor" dedi.

"Dokuzda geldik yer bulmakta çok zorlandık"

Kırıkkale'den Yozgat'ta bayram tatili için gelen Tuncay Yazan ise şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı dolayısıyla babamızın annemizin yanına geldik. Kurbanımızı kestik dün Kırıkkale ilinde. Sonra da Türkiye'nin ilk milli parkı olan çamlıktayız. Herkese zaten tavsiye ediyoruz burayı. Doğasıyla, gezmesiyle, piknik alanlarıyla, gölü ile mükemmel bir yer. Çok kalabalık, yer bulmak çok zor, dokuzda geldik yer bulmakta çok zorlandık. Herkesi buraya davet ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Şehir dışından gelen arkadaşlar da varsa mutlaka çamlığımızı görmesini istiyoruz."

Recep Yalçın, "Kurbanımızı kestik, Allah kabul etsin desin. Etimizi de aldık, bugün çamlığa çıktık. Hava sıcak ama burası gayet güzel, serin" diye konuşurken, Emekli öğretmen Cezminur Kaplan ise, "Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü, çocuklarım Ankara'dan geldiler. Onlarla beraber Yozgat'ımızın Milli Parkı'na, Çamlık'a çıktık. Keyfini süreceğiz, daha yeni geldik" ifadelerini kullandı.

"Bütün dostları Yozgat'a bekleriz"

Denizli'den gelen Şahin Uçkun, tanıdıklarını Yozgat çamlığına davet ederken, şunları söyledi:

"Çamlık Milli Parkı'na daha önce de gelmiştik biz, geçen sene bayramda. Çok beğendik, çok güzel bir yer her yönüyle. Gölü olsun, ormanlık alanı olsun, Yozgat'ın çok güzel Milli Parkı. Herkesi beklerim buraya. Denizli'den buraya geldik, kardeşlerimizi ziyaret etmeye geldik. Kurbanımızı kestik, sonra burada mangalımızı yakacağız birazdan. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Bütün dostları bekleriz Yozgat'a. Buyurun gelin."

Kadriye Koçaker de, "Bayram günü geldi piknik yapıyoruz. Etleri pişiriyoruz, sarma getiriyoruz, tatlı getiriyoruz, piknik yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu sene arazilerimizde fare sayısındaki artışı gördük"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, orman yangınlarına ve anız yakılması konusuna değinerek, şöyle konuştu:

"Yangınlarda en çok karşılaştığımız konu insani kusurlar ve insandan kaynaklı olaylar. Dolayısıyla bu vesileyle de insanımızdan istirhamımız kararlarınızda da olduğu üzere ormanlık alanlarda kontrollü piknik alanları hariç ateşli piknik yapmamaları, anız yakmaktan uzak durmaları ki; bu anız yakımı konusunda zaten sadece orman yangınlarına sebebiyet veren unsurlardan değil, aynı zamanda da tabi dengeyi bozup tarıma, tarımsal zararlıların artışına sebebiyet veren unsurlardan da birisi. Malumlarınız bu sene arazilerimizde fare sayısındaki artışı gördük. Kımıl, süne buna benzer zararlılarla da mücadelede yoğun çabayı gördük. Dolayısıyla lütfen anız yapmaktan da uzak duralım. İnsanımızın güvenli bir ortamda akşamlarını söz yerinde ise hafta sonlarını geçirmelerini temin etmek üzere yine emniyetimiz, jandarmamız parklarda, sosyal alanlarda, bahçelerde piknik alanlarında, 24 saat alanlarda görevde olacak. Bu yoğunluğun içerisinde en çok tereddütlü olduğumuz husus orman ve ormana yakın alanlarda ateşli piknik yapılması. Daha önce aldığımız kararlarda orman içlerindeki kontrollü sahalar haricinde ki yerlerde piknik yapılmasını yasaklamıştık."

Çamlık Milli Parkına giriş kısıtlaması

Vali Özkan, Çamlık Milli Parkı'na girişlere kısıtlama getirdiklerini vurgulayarak, piknikçilere şu uyarıyı yaptı:

"Burada bir önemli husus daha var, bu maddeye ek olarak. Çamlık Milli Parkı bizim ilimizin en önemli değeri, en büyük güzelliği. Bu noktada da Çamlık Milli Parkımızda da ki; özellikle orayı da vurgu istiyorum, ateşli piknik yapılması, kontrollü sahalar haricinde, ateşli piknik yapılması yasaklamıştık. Ama o yasak kararımızın yanında bir kararımız daha var bizim. Gece saat 22.00'dan sabah 05.00'a kadar oradaki görevli olan yahut da oradaki konaklama tesislerinde ikamet edecek olan insanlarımız haricinde diğer insanlarımızın gece saat 22.00'dan itibaren Çamlık Milli Parkı'na girmesini ve bu vesileyle de orada olacak bir yangına sebebiyet vermemesini istiyoruz. Arkadaşlarımız uygulamaları titizlikle takip edecekler."