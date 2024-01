Yüksek Gerilim Hattında Çalışan İşçilerin Ölümle Dansı

Yüksek gerilim hattına ait direklerde çalışan işçiler adeta ölüme meydan okuyor. Yaz kış demeden metrelerce yükseğe çıkarak çalışan işçiler zorlu hava şartlarına da meydan okuyor.

Tokat'ta yüksek gerilim hattında görev yapan işçiler, metrelerce yükseklikteki direkte çalışarak ekmek parası kazanıyor. Enerjiyi iletecek olan telleri taşıyan direkleri monte eden işçiler, 80 metre yükseklikteki rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Sadece ülke geneline değil yurt dışına da giderek ter döken işçiler, zorlu mesai şartlarına aldırmadan çalışmalarına devam ediyor.

"Baba mesleğini devam ettiriyorum"

20 yıldır direk montajlama işinde çalıştığını söyleyen 37 yaşındaki Yunus Emre Akkaya, "Yüksek gerilim hattı direğinde çalışıyoruz. Yükseklik fark etmiyor. Hep aynı yüksekte çalışıyoruz. Ekmek parası için uğraşıyoruz. Yirmi yıldır bu işi yapıyorum. Köyümüzün geneli de bu işi yapıyor. Babadan gelen mesleği ben de devam ettiriyorum. Dünyanın her yerinde nerede iş olursa biz yola çıkıyoruz. Her zaman her yere gidiyoruz" dedi.

"Çok riskli bir işte çalışıyoruz"

27 yaşındaki işçi Yusuf İslam Akkaya ise, "İşimiz gereği yükseğe çıkıyoruz. Güvenlik ekipmanlarımızı takarak çalışsak da çok riskli bir işte çalışıyoruz. Her şartlarda çalışıyoruz. Kar, kış demeden ekmek parası için çalışıyoruz. Bu direkler sayesinde en ücra köşelere elektrik gidiyor. Vatandaşa hizmet ettiğimiz için gururluyuz. Bu sayede de bizler ekmek parası kazanıyoruz" diye konuştu.

"Profesyonel olduğumuz için zorlanmıyoruz"

Yüksek gerilim hattı kule dikme işinde profesyonel olduklarını söyleyen 53 yaşındaki Mahmut Kaplan, "Mesleğimiz zor, şartları ağır. Alıştığımız için artık bu işte profesyonel olduğumuz için zorlanmıyoruz. Şu an Türkiye'de yapılan bu kuleler yüz metredir. Bu direkleri örerek, montaj ederek yükseltiyoruz. Yardımcı elemanlarımız ve halatla yukarıya taşınan parçaları birleştiriyoruz. Aşırı rüzgar olduğunda çalışmıyoruz. Emniyet kurallarına uyuyoruz" şeklinde konuştu. - TOKAT