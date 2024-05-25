Yükseköğretimde Öğrenci İşleri: 'Mevzuat Uygulama Birliktelik 9. Toplantısı' Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi - Son Dakika
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Yükseköğretimde Öğrenci İşleri: 'Mevzuat Uygulama Birliktelik 9. Toplantısı' Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

Yükseköğretimde Öğrenci İşleri: \'Mevzuat Uygulama Birliktelik 9. Toplantısı\' Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen 'Mevzuat Uygulama Birliktelik 9. Toplantısı'na rektör, rektör yardımcıları ve üniversitelerin öğrenci işleri daire başkanlıklarının yönetici ve personelleri katıldı. Toplantıda, yükseköğretim kurumları arasında uygulama birlikteliği sağlama ve iletişim kanallarını güçlendirme amaçları ele alındı.

25.05.2024 16:39
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Yükseköğretimde Öğrenci İşleri: "Mevzuat Uygulama Birliktelik 9. Toplantısı" Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantının açılışına; Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, rektör yardımcıları ve Üniversitelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarının yöneticiyle, personelleri katıldı.

Öğrenci işleri daire başkanlıkları tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemlerde yükseköğretim kurumları arasında uygulama birlikteliğini sağlamak, çalışanlar arasında iletişim kanallarını daha işlevsel hale getirmek gibi amaçlara yönelik olarak, Akdeniz Üniversitesinde başlayan toplantıların 9.su Atatürk Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

Başkan Saygılı: "Toplantı, Kurumlar Arası İletişim Kanallarının Güçlenmesine Vesile Olacak"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Metin Saygın; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri ile birlikte toplam 150 Üniversiteden 320 katılımcıyla düzenlenen bu etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Bu ve benzeri toplantıların, işlem birliğini sağlama, çalışanlar arasında iletişim kanalları oluşturma gibi konulara katkı sağlamasının yanında, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından da önemsenen ve önerilen kalite çalışmaları kapsamında yürütülen, paydaş profilini ve kalite konularını muhtevi toplantılardan birisi olma özelliğine de sahip olduğunu aktaran Saygılı: "Ülkemizde Yükseköğretim Kurumları açısından sistemlerin en önemlisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi yani YÖKSİS'tir. YÖKSİS, Ülkemizde kullanım oranı en yüksek bilgi sistemlerinden birisidir. 2010'lu yıllarda masa üstü uygulamalar kullanılarak excel formatındaki belgelerle bilgi toplanılmasından başlayan sürecin, bugün sayıları 10 milyonun üzerinde olan Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlı veya mezun vatandaşların bilgi ve belgelerine e-Devlet kapısı üzerinden ulaşmalarını, üniversite kaydı, askerlik tecili, kredi, burs ve yurt başvurusu gibi işlemlerini, transkript, öğrenci veya mezuniyet belgelerine erişimlerini kolaylıkla sağlayacak seviyeye getirilmesi takdire şayandır" diye konuştu.

Yolun uzun, yapılacak çok sayıda çalışmanın, insanların hayatını kolaylaştırmak için ise gerçekleştirilecek birçok projenin olduğunu aktaran Saygılı, bu açıdan gerçekleştirilen programın ülke yükseköğretimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade ederek toplantının düzenlenmesine katkı sunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Sabuncu: "Çalışan Personelin Verimini Artıracak Konular Ele Alınacak"

Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları adına konuşmasını gerçekleştiren Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünver Sabuncu: "böylesine kadim bir değere sahip, gerek kültürel ve tarihi gerekse eğitime yönelik oluşturmuş olduğu geleneği ile ülkemiz için müstesna bir yere sahip olan Atatürk Üniversitesinde gerçekleşen toplantının, gerek sistemin yavaş ilerlemesine neden olan konu ve unsurların tespiti gerekse güçlü ve daha da güçlendirilmesi gereken alanların görüşülmesi noktasında verimli olacağını düşünüyor, öğrenci işlerinde çalışan ve ülke yükseköğretiminde sistemin sorunsuz işlemesi noktasında yoğun bir emek sarf eden personelin istek ve sorularına cevap verecek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Çomaklı: "Görüşülen Konular, İş Birliklerinin Pekiştirilmesi Amacına Hizmet Ediyor"

Konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise: "Üniversitelerin kendi bünyelerinde yürütülen idari işlemlerde birimler arası iş birliğinin içselleştirilmiş olmasında kurum kültürü ve aidiyet duygusu ne denli önemliyse, Yükseköğretim Kurumlarının gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler konusunda da birbirleri ile iş birliği içerisinde olmaları ve uygulama birlikteliği sağlamaları bir o kadar önemlidir. Mevzuat uygulama ve birliktelik başlıklı bu toplantılar da söz konusu iş birliklerinin pekiştirilmesi amacına yöneliktir" dedi.

"Öğrenci Bilgi Sistemini Geliştirilerek Paydaşlarımıza Daha Nitelikli Hizmetler Veriyoruz"

Toplantıda yer alan katılımcıları, üçüncü çeyrek asra yaklaşan tecrübesi, yetiştirdiği insan kaynağı ve oluşturduğu eğitim kültürü ile eğitimin beşiği olan Atatürk Üniversitesinde misafir ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, üniversite bünyesinde yaşanan yapısal dönüşümden de bahsederek şu ifadeleri kullandı: "Yeni nesil üniversite misyonu doğrultusunda önemsediğimiz dijital dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında yürütülen projelerden birisi de Öğrenci Bilgi Sisteminin geliştirilerek paydaşlarımıza daha nitelikli hizmetler verilmesidir. Bu kapsamda olmak üzere; üniversite kayıtları, lisansüstü başvuru, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, özel yetenek programlarının başvuru, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, yatay geçiş başvuru, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, ders kayıt işlemleri, mezuniyet işlemleri, kayıt sildirme, kayıt dondurma, muafiyet, not itirazı gibi dilekçeye bağlı öğrenci talepleri öğrenci belgesi, transkript, kimlik kartı talebi gibi işlemler Öğrenci Bilgi Sisteminde manuel herhangi bir sürece bağlı olmadan, zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilebilmektedir."

"Tüm Çalışmalar Büyük Bir Titizlikle Yürütülüyor"

Araştırma Üniversitesi ünvanına sahip olarak çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Rektör Çomaklı: "İçerisinde yaşadığımız dijital çağda yapılan işlemlerin büyük oranda elektronik ortamda yapılmakta olduğu gerçeğinden hareketle Üniversitemizde gerçekleştirilen değişim ve dönüşüme faaliyetleri sonucunda Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları kategorisinde YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülüne sahip olduk. Bu başarılarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu vesile ile bu toplantının yükseköğretim kurumlarımız adına verimli bir toplantı olmasını diler, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde büyük bir özveri ile hizmet eden ve emekli olan personellere plaket takdimi ile devam eden açılış programı, teknik sunumların yapılması, gündem başlıklarının görüşülmesi ve bir sonraki toplantının planlanması ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yükseköğretimde Öğrenci İşleri: 'Mevzuat Uygulama Birliktelik 9. Toplantısı' Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi - Son Dakika

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