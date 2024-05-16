Yüksekova'daki İpekyolu Caddesi'ndeki Refüj Çalışmalarının Tamamlanmamasına Tepki - Son Dakika
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Yüksekova'daki İpekyolu Caddesi'ndeki Refüj Çalışmalarının Tamamlanmamasına Tepki

Yüksekova\'daki İpekyolu Caddesi\'ndeki Refüj Çalışmalarının Tamamlanmamasına Tepki

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan İpekyolu Caddesi'ndeki refüj çalışmalarının tamamlanmaması üzerine Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe tepki gösterdi. Özgökçe, yolun refüjünün acilen yapılması gerektiğini belirterek, turist getirme çabalarının bu durumdan etkilendiğini ifade etti.

16.05.2024 10:23
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İpekyolu Caddesi'ndeki refüjde peyzaj çalışmalarının bitirilmemesine tepki gösterildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, 2022 yılında Yüksekova çarşı merkezinde yolların bakım, onarım ve refüj çalışmalarına başlamış ve Cengiz Topel Caddesi'nden İpekyolu Caddesi Hastane Kavşağına kadarki alanda çalışmaları tamamlamıştı. Cengiz Topel Caddesi'nde asfalt ve refüj çalışmalarının bitirilmesinin ardından 2 kilometre uzunluğundaki İpekyolu Caddesi'ndeki refüjün genişletilip öylece bırakıldığını ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen tamamlanmadığını söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, duruma tepki gösterdi.

Özgökçe, "Asya'ya açılan tarihi İpekyolu Caddesi'ndeyiz. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğüne buradan sesleniyorum, bu yolun refüjünün acilen yapılması gerekiyor. Biz geçen sene Yüksekova'ya 2 info çalışması yaptık. Hem İran hem de Irak'tan turist getirdik. İnfo sonrası yaptığımız toplantıda, Yüksekova ilçesinin çok kirli, kaldırımların çok kötü olduğunu ilgili makamlara iletmiştik. Yıl olmuş 2024, hala aynı görüntü var. İpekyolu Caddesi'nin refüjü maalesef içler acısı. Bizde burada yetkililere sesleniyoruz. Bu yolun artık yapılması lazım, çünkü biz bu şehre nitelikli turist getirme çabasındayız. Biz şekilde turist getiremeyiz. Artık sesimizi duyun, bu yolun içler acısı görüntüsü son bulsun" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'daki İpekyolu Caddesi'ndeki Refüj Çalışmalarının Tamamlanmamasına Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'daki İpekyolu Caddesi'ndeki Refüj Çalışmalarının Tamamlanmamasına Tepki - Son Dakika
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