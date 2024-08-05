Yüksekova İlçe Kaymakamı Mustafa Akın Göreve Başladı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Yüksekova İlçe Kaymakamlığına atanan Mustafa Akın görevine başladı.

2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Rize Pazar Kaymakamı iken Yüksekova Kaymakamlığına atanan Mustafa Akın, bugün itibariyle göreve başladı.

Öğle saatlerinde ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerinde yer alan Hükümet Konağı'na gelen Kaymakam Akın, makamına oturdu. Görevine başlayan Kaymakam Akın'a, kurum amirleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Mustafa Akın kimdir

Mustafa Akın, 1981 yılında Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Daha sonra sırasıyla, bir yıl süreyle TEDAŞ'ta, üç yıl süreyle Türkiye İş Kurumunda ve yine üç yıl süreyle Maliye Bakanlığında kamu hizmetlerinde bulunduktan sonra, 2011 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Bir yıl süre ile İngiltere'de University of Sheffield'da yabancı dil eğitimi aldı. Daha önce sırasıyla Burdur- Çeltikçi, Tokat- Artova, Burdur- Kemer, Çanakkale- Bozcaada ve Bayburt- Aydıntepe İlçe Kaymakamlıkları ile Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Rize Pazar Kaymakamlığı ve en son olarak 05.08.2024 tarihinde Yüksekova Kaymakamlığı görevine başladı. Evli olan Kaymakam Mustafa Akın, iyi derecede İngilizce bilmektedir. - HAKKARİ