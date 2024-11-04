Yunanistan'dan İtiş, Türkiye'den Kurtuluş - Son Dakika
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Yunanistan'dan İtiş, Türkiye'den Kurtuluş

Aydın'da, Ekim ayında Yunanistan tarafından geri itilen 288 düzensiz göçmen kurtarıldı.

04.11.2024 22:31
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Yunanistan itti, Türkiye kurtardı

Aydın'da 1 ayda 288 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN - Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ekim ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 111'i çocuk toplam 288 düzensiz göçmen kurtarıldı, çalışmalarda 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Ekim ayında da hız kesmezken, 1-31 Eylül tarihleri arasında toplam 288 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 12 olay meydana gelirken, kurtarılan 288 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 1 Ekim'de Kuşadası açıklarında 7'si çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. 3 Ekim'de Kuşadası ve Didim açıklarında meydana gelen toplam 3 ayrı olayda ise 19'u çocuk 74 düzensiz göçmen kurtarıldı. 5 Ekim'de Didim açıklarında 2'si çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. 8 Ekim'de Kuşadası açıklarında 8'i çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. 9 Ekim'de Kuşadası açıklarında 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı. 23 Ekim'de Kuşadası açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. 27 Ekim'de Kuşadası açıklarında meydana gelen 3 ayrı olayda toplam 50'si çocuk 97 düzensiz göçmen kurtarıldı. 29 Ekim'de ise Kuşadası açıklarında 15'i çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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