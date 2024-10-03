Yunusemre Belediyesi'nde İşçilere Yüzde 15 Zam - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nde İşçilere Yüzde 15 Zam

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Yunusemre Belediyesi, Hizmet İş Sendikası ile imzalanan ek protokol ile belediye işçilerine yüzde 15 oranında ara zam yaptı. Belediye Başkanı Semih Balaban, işçilerin ekonomik zorluklar karşısında ezilmemesi için bu adımı attıklarını belirtti.

03.10.2024 11:57  Güncelleme: 12:03
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol kapsamında belediye işçilerine yüzde 15 zam yapıldı. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen işçilerimizin yanındayız. Gönül isterdi ki daha fazlası olsun" dedi.

Yunusemre Belediyesi, çalışanlarının ekonomik zorluklar karşısında enflasyon altında ezilmemesi için önemli bir adım attı. HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan ek protokol ile belediye işçilerine yüzde 15 oranında ara zam yapıldı. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak zam sonrası Belediye Başkanı Semih Balaban makamında, Hizmet İş Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ve yönetimini ağırladı. Ziyarete Belediye Başkan Yarımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci, MAYEB Genel Müdürü Cahit Kaplan da katıldı. Belediye bünyesinde hizmet veren yaklaşık bin 300 çalışanın enflasyondan en az şekilde etkilenmesi hedefleniyor.

Belediye yönetimine yapılan zamdan dolayı teşekkür eden Sendika Başkanı Rahmi Okan Polat, "Sözleşmemiz dışında bir ara zam bu. Arkadaşların ekonomik durumunun kötü olmasından kaynaklanan yapılan bir iyileştirme. Bu çalışmayı yapan Belediye Başkanı'mız Semih Balaban başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İşçi kardeşlerimiz için neler yapabiliriz diyerek bütün imkanlarımızı zorladık"

Konuşmasında Belediye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle imkanlar zorlanarak bu zammın yapıldığının altını çizen Başkan Balaban, ekonomik şartların düzeltilmesiyle bu oranların yukarı çekileceğini söyledi. Belediye Başkanı Balaban, "Yunusemre Belediyesi olarak her zaman işçi arkadaşlarımızla omuz omuza yürüyoruz. Belediye'mizin yaşadığı zorlukları tüm Türkiye biliyor. Buna rağmen işçi kardeşlerimiz için neler yapabiliriz diyerek bütün imkanlarımızı zorladık. Bu anlamda 1 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde yüzde 15 ara zam yapabildik. Gönül isterdi ki çok daha fazlası olsun. Ama malum zor günler geçiriyoruz. Geçen ay gönderilen paradan 21 milyon TL kesildi. Bu ay da kesinti 25 milyon TL olacak. Bu zorluklara rağmen işçi kardeşlerimiz için bir şeyler yapmaya çalıştık. Onların hakkı daha fazladır. Ama ödeyemeyeceğimiz bir rakamı vermek bizi de kendilerini de zor durumda bırakacağı için bu oranda zam yaptık. İnanıyorum ki 2 yıl içerisinde Yunusemre Belediyesi'ni hak ettiği yere getireceğiz. İşçi kardeşlerimiz ile daha güzel koşullarda çalışacağız" dedi.

Yunusemre Belediyesi\'nde İşçilere Yüzde 15 Zam
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi'nde İşçilere Yüzde 15 Zam - Son Dakika

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